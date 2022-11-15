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Зеленский: Мы работаем, все восстановим, все переживем

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Реакция президента Украины на массированный ракетный обстрел российскими войсками украинских городов 15 ноября

Зеленский: Мы работаем, все восстановим, все переживем

Zelenskiy / Official

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил со специальным заявлением после массированных ракетных обстрелов Украины российскими оккупантами 15 ноября.

"85 ракет выпущено по Украине, по нашим городам. В большинстве своем по энергетической инфраструктуре.

Понятно, чего хочет враг. Он своего не добьется. Еще впереди может быть до 20 ударов. Прошу вас всех – берегите себя и будьте в укрытиях.

Удары отключили нашу энергетику во многих городах нашей страны. Мы работаем, все восстановим, все переживем", - заявил Зеленский.

Читайте такжеМассированный ракетный удар. Россия обстреляла Ровно, Хмельниччину, Днепропетровщину и Полтавщину, Одесса и Львов без света

Российские захватчики сегодня, 15 ноября, совершили массированную ракетную атаку на Украину. Прилеты зафиксированы в столице и еще в девяти областях.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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Комментарии (2)
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aleks68
15.11.2022 в 18:30
на удар отвечают ударом.рабы плешивого пи....са в курской,белгородской и прочих областях паРАШИ тоже должны страдать.зачем прикрыли ракетную программу,кому сейчас нужны ваши новые дороги ЗЕлёные ......?меньше записывать видео.пусть лучше белгород посидит без света,газа и тепла и т.п.
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nadobi (Полтава)
15.11.2022 в 18:11
Всё будет, но только завтра
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