Зеленский: Мы работаем, все восстановим, все переживем

Президент Украины Владимир Зеленский выступил со специальным заявлением после массированных ракетных обстрелов Украины российскими оккупантами 15 ноября.

"85 ракет выпущено по Украине, по нашим городам. В большинстве своем по энергетической инфраструктуре.

Понятно, чего хочет враг. Он своего не добьется. Еще впереди может быть до 20 ударов. Прошу вас всех – берегите себя и будьте в укрытиях.

Удары отключили нашу энергетику во многих городах нашей страны. Мы работаем, все восстановим, все переживем", - заявил Зеленский.