Зеленский: Мы работаем, все восстановим, все переживем
Реакция президента Украины на массированный ракетный обстрел российскими войсками украинских городов 15 ноября
Zelenskiy / Official
Президент Украины Владимир Зеленский выступил со специальным заявлением после массированных ракетных обстрелов Украины российскими оккупантами 15 ноября.
"85 ракет выпущено по Украине, по нашим городам. В большинстве своем по энергетической инфраструктуре.
Понятно, чего хочет враг. Он своего не добьется. Еще впереди может быть до 20 ударов. Прошу вас всех – берегите себя и будьте в укрытиях.
Удары отключили нашу энергетику во многих городах нашей страны. Мы работаем, все восстановим, все переживем", - заявил Зеленский.
Российские захватчики сегодня, 15 ноября, совершили массированную ракетную атаку на Украину. Прилеты зафиксированы в столице и еще в девяти областях.
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