После ракетных ударов РФ по Украине в Молдове частично пропал свет
Одна из линий автоматически отключилась в целях безопасности
фото из свободных источников
Молдова во вторник вечером перестала получать электроэнергию из Румынии, после чего в некоторых регионах страны пропал свет.
Об этом сообщают местные издания NewsMaker и TV8.
По данным оператора энергосети Moldelectrica, прекращение поставок электроэнергии из Румынии в Молдову произошло около 16:40.
Судя по онлайн-данным на сайте предприятия, высоковольтная линия Исакча-Вулканешты-МГРЭС перестала функционировать. Это главная ЛЭП, по которой в Молдову поступала электроэнергия из Румынии.
Тем временем во многих регионах страны отключилось электричество. По предварительной информации, пострадали домохозяйства в Чимышлийском, Бельцком, Страшенском, Хинчештском районах и частично в городе Кишинев.
В частности, в кишиневском районе Буюкань наблюдается отключение электроэнергии от поставщика. Из-за этого движение троллейбусов перенаправляется, а некоторые виды транспорта вынуждены прекратить движение.
Вице-премьер Молдовы Андрей Спыну сообщил, что причиной отключений электроэнергии стали
"В результате обстрела Россией украинской энергосистемы в течение последнего часа автоматически отключилась одна из линий электропередачи, которая обеспечивает передачу электроэнергии для нашей страны (автоматический сброс нагрузки по частоте). Это привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране", - написал он в Telegram.
Спыну подчеркнул, что сами линии в результате ударов РФ по Украине не были повреждены, но были автоматически отключены в целях безопасности.
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