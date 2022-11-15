Отбой. Масштабная воздушная тревога по Украине завершена
Все целые?
alerts.in.ua
Масштабная воздушная тревога, охватившая сегодня днем всю Украину, завершена. По состоянию на 18:24 воздушная тревога продолжается только в Луганской области, где идут ожесточенные бои.
Напомним, что сегодня днем РФ начала массированную ракетную атаку Украины. В общей сложности тревога продолжалась в некоторых областях почти шесть часов.
По результатам этой тревоги были
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