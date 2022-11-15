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Отбой. Масштабная воздушная тревога по Украине завершена

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Отбой. Масштабная воздушная тревога по Украине завершена

alerts.in.ua

UA-Футбол
Новина українською

Масштабная воздушная тревога, охватившая сегодня днем всю Украину, завершена. По состоянию на 18:24 воздушная тревога продолжается только в Луганской области, где идут ожесточенные бои.

Напомним, что сегодня днем РФ начала массированную ракетную атаку Украины. В общей сложности тревога продолжалась в некоторых областях почти шесть часов.

По результатам этой тревоги были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в некоторых регионах Украины. Часть ракет сбила ПВО. В Киеве было попадание в жилые дома.

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В статье: война с россией
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