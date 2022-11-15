Киевстар и Vodafone сообщили о проблемах со связью из-за отключения электроэнергии
Долбаная русня
Украинские мобильные операторы предупредили о возможных перебоях в работе сетей.
Так, "Киевстар" предупредил, что в результате обстрелов и отключения электроэнергии иногда может исчезать связь.
Об этом сообщила прессслужба "Киевстара" в Twitter.
"Знаем. Будем чинить. Пользуйтесь национальным роумингом", - говорится в сообщении.
Vodafone Украина также предупредил о временных ограничениях в работе услуг из-за обстрелов и недостатка питания.
Об этом сообщает пресс-служба оператора в Twitter.
Компания просит для продления работы базовых станций от аккумуляторов уменьшить потребление сервиса передачи данных:
- Отключить автозагрузку медиа в мессенджерах
- Не использовать YouTube или установите низкое качество видео
- По возможности снизить использование мобинтернета.
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