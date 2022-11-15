Киевстар и Vodafone сообщили о проблемах со связью из-за отключения электроэнергии

Украинские мобильные операторы предупредили о возможных перебоях в работе сетей.

Так, "Киевстар" предупредил, что в результате обстрелов и отключения электроэнергии иногда может исчезать связь.

Об этом сообщила прессслужба "Киевстара" в Twitter.

"Знаем. Будем чинить. Пользуйтесь национальным роумингом", - говорится в сообщении.

Vodafone Украина также предупредил о временных ограничениях в работе услуг из-за обстрелов и недостатка питания.

Об этом сообщает пресс-служба оператора в Twitter.

Компания просит для продления работы базовых станций от аккумуляторов уменьшить потребление сервиса передачи данных: