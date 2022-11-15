 Киевстар и Vodafone сообщили о проблемах со связью из-за отключения электроэнергии ᐉ UA-Футбол
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Киевстар и Vodafone сообщили о проблемах со связью из-за отключения электроэнергии

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Долбаная русня

Киевстар и Vodafone сообщили о проблемах со связью из-за отключения электроэнергии

Новина українською

Украинские мобильные операторы предупредили о возможных перебоях в работе сетей.

Так, "Киевстар" предупредил, что в результате обстрелов и отключения электроэнергии иногда может исчезать связь.

Об этом сообщила прессслужба "Киевстара" в Twitter.

"Знаем. Будем чинить. Пользуйтесь национальным роумингом", - говорится в сообщении.

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Vodafone Украина также предупредил о временных ограничениях в работе услуг из-за обстрелов и недостатка питания.

Об этом сообщает пресс-служба оператора в Twitter.

Компания просит для продления работы базовых станций от аккумуляторов уменьшить потребление сервиса передачи данных:

  • Отключить автозагрузку медиа в мессенджерах
  • Не использовать YouTube или установите низкое качество видео
  • По возможности снизить использование мобинтернета.
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В статье: война с россией
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