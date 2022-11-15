Атаки россиян на трех направлениях, потери оккупантов за Запорожье и Херсонщине - сводка Генштаба за 11 ноября

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 15 ноября.

Идут двести шестьдесят пятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Российские оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании действий Сил обороны Украины на отдельных направлениях, продолжают оборудовать оборонные рубежи на левом берегу Днепра. В то же время враг ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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В течение этих суток противник нанес массированный ракетный удар по военной и гражданской инфраструктуре нескольких областей Украины. Результаты работы средств ПВО Сил обороны Украины и последствия ударов противника по объектам критической инфраструктуры уточняются. Кроме того, оккупанты не прекращают обстреливать позиции наших войск и населенные пункты по линии столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию российской федерации против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Сохраняется угроза нанесения врагом ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства республики Беларусь.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Рыжевка, Кондратовка, Славгород Сумской области;

на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Старица и Бочково;

на Купянском и Лиманском направлениях – по всему спектру артиллерии, в районах населенных пунктов Невское, Кисловка, Раздолевка, Площадка, Макеевка, Спорное;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Белогоровка и Нью-Йорк;

на Авдеевском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Новомихайловка, Водяное и Невельское;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Пречистовка, Павловка, Времовка, Железнодорожное, Степногорск, Малые Щербаки;

на Херсонском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районе населенного пункта Добрая Надежда.

В результате огневого поражения в районе населенного пункта Кременная Луганской области у российских захватчиков наблюдается потеря управления отдельными подразделениями. Личный состав этих подразделений планирует сбежать со своих рубежей и отойти в город.

А в городе Кадиевка Луганщины оккупанты ходят по домам и проводят принудительную мобилизацию местного населения. В отдельных районах временно оккупированной территории Луганской области фиксируются случаи вымогательства средств за избегание мобилизации. Так, в Старобельском районе представители местных так называемых "силовых структур" предлагают избежать "мобилизации" за денежное вознаграждение в размере до 15 тысяч долларов.

Подтверждены результаты огневого поражения противника. Так, в районе населенного пункта Благовещенка Запорожской области потери оккупантов составили до 10 человек погибшими. Также уничтожены 5 единиц военной техники, состав боеприпасов, а 35 захватчиков ранены. В Мелитополе враг потерял более 50 человек ранеными.

В Скадовском и Геническом районах отдельные оккупационные подразделения покидают населенные пункты и выезжают в направлении временно оккупированного Крыма.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за текущие сутки поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, два состава боеприпасов и один важный военный объект российских оккупантов.