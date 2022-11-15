15 ноября Воздушные силы Украины сбили 73 крылатые ракеты россиян и все 10 дронов-камикадзе
Всего враг выпустил более 100 ракет
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ходе российской атаки 15 ноября 2022 года украинские средства противовоздушной обороны сбили 73 из более 90 выпущенных ракет.
Об этом сообщают Воздушные силы Украины.
"Около 14:30 15 ноября российские оккупанты ударили по территории Украины крылатыми ракетами воздушного и морского базирования.
В очередной террористический акт против украинского государства были привлечены 14 самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95, корабли Черноморского флота России и иранские ударные дроны-камикадзе "Shahed-136/131".
Всего было выпущено более 90 ракет: около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555 авиационного базирования с севера Каспийского моря и из района Волгодонская (Ростовская область), а также около 20 ракет "Калибр" морского базирования из акватории Черного моря и 10 дронов-камикадзе.
По предварительным данным противовоздушной обороной уничтожены 73 крылатых ракет врага и все 10 дронов-камикадзе.
Как и предполагалось, враг продолжает атаковать высокоточным оружием объекты критической инфраструктуры Украины. Также в результате рашистских ракетных ударов пострадали и многоквартирные жилые дома", - говорится в сообщении Воздушных сил Украины.
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