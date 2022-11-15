Дмитрулин: Слава нашим ВСУ, которые выбросили оккупантов из моего родного города Снигиревка

Экс-игрок сборной Украины Юрий Дмитрулин прокомментировал освобождение украинской армией города Снигиревка в Николаевской области.

— Мне 9 ноября с самого утра начали писать, что уже подняли украинский флаг над стадионом в Снигиревке, но я придирчиво отнесся к этим сообщениям, знал ведь, что там очень крепко засели орки. Это такие сообщения, когда появляется надежда, но есть разница между этим и официальными источниками.

А когда я увидел видео из центра города, когда люди с флагами и цветами встречали наших бойцов, тогда у меня была просто невероятная радость, ведь это мой родной город. Там остались мои семейные связи, друзья и первый тренер с женщиной, поэтому я очень обрадовался.

— То есть, вы не сильно доверяли первым сообщениям, потому что не хотели давать себе напрасную надежду на случай, если эта информация не правдива?

— Неофициальные сообщения, вы понимаете, такое, а когда об этом говорят на телевидении, официальные лица, тогда можно верить. Последний месяц у меня была надежда, что вот-вот и уволят, ведь постоянно обсуждали Снигиревку в новостях, но слава нашим ВСУ, выбросившим оккупантов из города. Они им все снабжение отрезали. Ни топлива, ни еды у кафиров не было. Наши не оставили оркам никаких вариантов, кроме бегства из городка.

— Как изменилась Снигиревка за период оккупации. Вы можете оценить масштабы разрушения и как было до и после?

— Я откровенно скажу, что сам не видел масштабов разрушений, потому что я там не был, но из разговоров знаю, что очень сильно избили город. Сначала оккупанты более или менее нормально относились к населению, но потом отношение ухудшалось.

Доходило до того, что напивались и просто расстреливали дома. Просто издевались над населением. Я думаю, что разрушений много, но знаю, что все будет хорошо, потому что мы отстроим этот город.