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После массированной ракетной атаки россиян без электроэнергии осталось более 7 млн абонентов

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Если считать в людях, то это гораздо больше

После массированной ракетной атаки россиян без электроэнергии осталось более 7 млн абонентов

Telegram Сергій Гайдай

Новина українською

Вследствие массированной ракетной атаки России по Украине, осуществленной 15 ноября, пострадали 15 энергообъектов, от электроснабжения отключены более 7 млн абонентов.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Были попадания, у нас около 15 энергообъектов пострадали в разных областях. Поэтому сейчас есть отключения в Киеве, Винницкой, Волынской, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Всего сейчас отключены более 7 млн ​​абонентов, если мы считаем в людях, то это гораздо больше", - сказал Тимошенко.

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В статье: война с россией Кирилл Тимошенко
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