После массированной ракетной атаки россиян без электроэнергии осталось более 7 млн абонентов

Вследствие массированной ракетной атаки России по Украине, осуществленной 15 ноября, пострадали 15 энергообъектов, от электроснабжения отключены более 7 млн абонентов.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Были попадания, у нас около 15 энергообъектов пострадали в разных областях. Поэтому сейчас есть отключения в Киеве, Винницкой, Волынской, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Всего сейчас отключены более 7 млн ​​абонентов, если мы считаем в людях, то это гораздо больше", - сказал Тимошенко.