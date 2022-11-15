После массированной ракетной атаки россиян без электроэнергии осталось более 7 млн абонентов
Если считать в людях, то это гораздо больше
Telegram Сергій Гайдай
Вследствие массированной ракетной атаки России по Украине, осуществленной 15 ноября, пострадали 15 энергообъектов, от электроснабжения отключены более 7 млн абонентов.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
"Были попадания, у нас около 15 энергообъектов пострадали в разных областях. Поэтому сейчас есть отключения в Киеве, Винницкой, Волынской, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.
Всего сейчас отключены более 7 млн абонентов, если мы считаем в людях, то это гораздо больше", - сказал Тимошенко.
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