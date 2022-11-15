 Лавров позорно сбежал с саммита G20 до его окончания ᐉ UA-Футбол
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Лавров позорно сбежал с саммита G20 до его окончания

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Произошло это на фоне нового ракетного удара РФ по гражданской инфраструктуре Украины

Лавров позорно сбежал с саммита G20 до его окончания

фото из свободных источников

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сбежал с саммита Большой двадцатки на индонезийском острове Бали до его окончания и официального принятия итоговой декларации.

Об этом сообщила кремлевская пропаганда.

"Лавров покинул Бали. Он завершил работу на саммите G20", — говорится в сообщении.

С чем именно связана такая спешка со стороны главы российского МИД не уточняется, однако произошло это на фоне нового ракетного удара РФ по гражданской инфраструктуре Украины.

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Вероятно, после и без того достаточно холодного приема со стороны стран-участниц G20, Лавров решил избежать вопросов и обвинений в связи с новыми военными преступлениями кремлевского режима.

В ходе самого саммита переговоры с представителем РФ согласились провести лишь глава МИД КНР, генсек ООН и индийский посол.

Изначально предполагалось, что делегацию РФ на нем будет возглавлять лично российский диктатор Владимир Путин, однако тот испугался презрительного отношения к себе со стороны лидеров цивилизованных стран, и, чтобы избежать позора, отправил вместо себя Лаврова.

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В статье: война с россией сергей лавров
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