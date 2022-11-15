Лавров позорно сбежал с саммита G20 до его окончания
Произошло это на фоне нового ракетного удара РФ по гражданской инфраструктуре Украины
фото из свободных источников
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сбежал с саммита Большой двадцатки на индонезийском острове Бали до его окончания и официального принятия итоговой декларации.
Об этом сообщила кремлевская пропаганда.
"Лавров покинул Бали. Он завершил работу на саммите G20", — говорится в сообщении.
С чем именно связана такая спешка со стороны главы российского МИД не уточняется, однако произошло это на фоне нового ракетного удара РФ по гражданской инфраструктуре Украины.
Вероятно, после и без того достаточно холодного приема со стороны стран-участниц G20, Лавров решил избежать вопросов и обвинений в связи с новыми военными преступлениями кремлевского режима.
В ходе самого саммита переговоры с представителем РФ согласились провести лишь глава МИД КНР, генсек ООН и индийский посол.
Изначально предполагалось, что делегацию РФ на нем будет возглавлять лично российский диктатор Владимир Путин, однако тот испугался презрительного отношения к себе со стороны лидеров цивилизованных стран, и, чтобы избежать позора, отправил вместо себя Лаврова.
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