Лавров позорно сбежал с саммита G20 до его окончания

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сбежал с саммита Большой двадцатки на индонезийском острове Бали до его окончания и официального принятия итоговой декларации.

Об этом сообщила кремлевская пропаганда.

"Лавров покинул Бали. Он завершил работу на саммите G20", — говорится в сообщении.

С чем именно связана такая спешка со стороны главы российского МИД не уточняется, однако произошло это на фоне нового ракетного удара РФ по гражданской инфраструктуре Украины.

Вероятно, после и без того достаточно холодного приема со стороны стран-участниц G20, Лавров решил избежать вопросов и обвинений в связи с новыми военными преступлениями кремлевского режима.

В ходе самого саммита переговоры с представителем РФ согласились провести лишь глава МИД КНР, генсек ООН и индийский посол.

Изначально предполагалось, что делегацию РФ на нем будет возглавлять лично российский диктатор Владимир Путин, однако тот испугался презрительного отношения к себе со стороны лидеров цивилизованных стран, и, чтобы избежать позора, отправил вместо себя Лаврова.