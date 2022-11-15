В Польше созывают срочную встречу комитета нацбезопасности. Возможно, из-за российских ракет

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщил представитель польского правительства Петр Мюллер, передает Polsat News.

Сообщение о заседании появилось незадолго перед 18.00 по местному времени.

Причины созыва встречи не сообщаются.

Как известно, во второй половине дня во вторник Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, ракеты упали неподалеку от границы с Польшей.

Корреспондент Radio Zet неофициально сообщил, что в селе Пшеводув вблизи украинской границы упали две ракеты и попали в зерносушилки. Сообщается даже о гибели двух человек. На место происшествия прибыли представители полиции, прокуратуры и войска.

В то же время Radio Lublin сообщает другую версию. Инцидент в Пшеводове произошел около 15.40 на перегрузочных весах, куда заезжают тракторы с грузами. Эту информацию радиостанции подтвердили в местной полиции. По предварительным выводам, трактор, который въехал на весы, внезапно взорвался. Радио тоже сообщает о гибели двух человек.