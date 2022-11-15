 В Польше созывают срочную встречу комитета нацбезопасности. Возможно, из-за российских ракет ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Польше созывают срочную встречу комитета нацбезопасности. Возможно, из-за российских ракет
В тренде

В Польше созывают срочную встречу комитета нацбезопасности. Возможно, из-за российских ракет

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

По неофициальной информации, российская ракета упала на территории Польши

В Польше созывают срочную встречу комитета нацбезопасности. Возможно, из-за российских ракет

фото из свободных источников

Новина українською

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщил представитель польского правительства Петр Мюллер, передает Polsat News.

Сообщение о заседании появилось незадолго перед 18.00 по местному времени.

Причины созыва встречи не сообщаются.

Как известно, во второй половине дня во вторник Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, ракеты упали неподалеку от границы с Польшей.

Корреспондент Radio Zet неофициально сообщил, что в селе Пшеводув вблизи украинской границы упали две ракеты и попали в зерносушилки. Сообщается даже о гибели двух человек. На место происшествия прибыли представители полиции, прокуратуры и войска.

В то же время Radio Lublin сообщает другую версию. Инцидент в Пшеводове произошел около 15.40 на перегрузочных весах, куда заезжают тракторы с грузами. Эту информацию радиостанции подтвердили в местной полиции. По предварительным выводам, трактор, который въехал на весы, внезапно взорвался. Радио тоже сообщает о гибели двух человек.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде