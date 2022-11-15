 Лавриненко - о своем увольнении: Позвонил Поворознюк и сказал, что надо что-то поменять, дать команде новый импульс ᐉ UA-Футбол
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Лавриненко - о своем увольнении: Позвонил Поворознюк и сказал, что надо что-то поменять, дать команде новый импульс

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Сергей Лавриненко уже не главный тренер Ингульца

Лавриненко - о своем увольнении: Позвонил Поворознюк и сказал, что надо что-то поменять, дать команде новый импульс

Фото: ФК Інгулець

Новина українською

Уже экс-тренер Ингульца Сергей Лавриненко рассказал о причинах своего увольнения из петровского клуба.

– Сергей Дмитриевич, вы удивились, когда узнали, что Ингулец прекратил с вами сотрудничество? Как это произошло?

– После неудачных игр каждый тренер может ожидать, что поступит такой звонок. После матча с Металлистом 1925 мне позвонил президент Александр Поворознюк, поблагодарил меня за проделанную работу, и в очень спокойной форме сказал: "Надо что-то поменять, чтобы дать команде новый импульс и встряску". Думаю, это обдуманное решение президента, а не эмоциональное.

Я его, как руководителя, понимаю. Вроде команда по игре и не проигрывает, но в каких-то моментах нам залетают глупые мячи. С Металлистом 1925 было два стандарта и пропущенных два гола, хотя игра была далеко не проигрышной. В первом тайме мы попали в штангу, во втором – в перекладину, все складывалось для нас хорошо, но, к сожалению, игру проиграли.

– Тренерский штаб, кроме Бартуловича, ушел вместе с вами или остался работать в Ингульце?

– На данный момент ушел только я. Когда президент объявил свое решение, рядом со мной находились все мои помощники и тренерский штаб. Александр Поврознюк сказал, что Ингулец к игре с Динамо будет готовить Младен Бартулович, на данный момент он не нашел тренера, который может возглавить команду. Поэтому Бартуловичу и тренерскому штабу дается шанс.

После этого разговора они ко мне подошли и спросили, как им поступить в этой ситуации. Я ответил: "Ребята, вы должны работать. Во-первых – это попросил президент, а во-вторых – это будет нечестно по отношению к футболистам".

Они все доработают до конца первого круга, а во время зимней паузы будет принято решение, как поступать дальше.

– Вам не предлагали остаться на другой должности в клубе?

– На данный момент нет. Это пока был единственный разговор с президентом, но уверен мы еще встретимся, ведь юридические документы я еще не подписывал. Наверное, уже после матча с Динамо оформим все юридические нюансы.

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В статье: Младен Бартулович Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко Александр Поворознюк
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