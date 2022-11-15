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AP: Американская разведка подтверждает, что российские ракеты пересекали территорию Польши

Общие новости
(2 голосов)

В Польше срочно созвали Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны

AP: Американская разведка подтверждает, что российские ракеты пересекали территорию Польши

фото из свободных источников

Новина українською

Американская разведка подтверждает, что российские ракеты во вторник пересекали воздушное пространство Польши, в результате чего погибли два человека.

Об этом агентству АР сообщил высокопоставленный чиновник США на условиях анонимности.

Как известно, во второй половине дня во вторник Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, ракеты упали недалеко от границы с Польшей.

Корреспондент Radio Zet неофициально сообщил, что в селе Пшеводув вблизи украинской границы упали две ракеты и попали в зерносушилки. Сообщается даже о гибели двух человек. На место происшествия прибыли представители полиции, прокуратуры и войска.

После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Польская сторона официально не подтверждала, что инцидент связан с Россией.

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В статье: война с россией
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
15.11.2022 в 21:38
І яка має бути відповідь, коли порушили цілісність території країн НАТО? Просто поговорити, чи там має бути щось прописано?
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