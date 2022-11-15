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Вследствие ракетных ударов РФ по Украине предварительно 1 человек погиб, 6 ранены

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Также повреждены около 30 объектов

Вследствие ракетных ударов РФ по Украине предварительно 1 человек погиб, 6 ранены

dsns.gov.ua

Новина українською

Один человек погиб и шесть получили травмы вследствие ракетных ударов российских оккупантов по территории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире национального телемарафона во вторник вечером.

"Мы зафиксировали одного погибшего… в Киеве и шестерых травмированных: трое по адресам в Киеве и еще трое в другом населенном пункте. Но окончательно о количестве раненых говорить рано. Я думаю, что на утро будет более точная информация", – сказал Монастырский.

По его словам, вследствие обстрела повреждено около 30 объектов.

"Это и частные дома, и объекты критической инфраструктуры. Везде работает полиция, повсюду проводятся осмотры места происшествий, собираются остатки ракет", - рассказал министр.

По словам Монастырского, в большинстве случаев сработали украинские силы противовоздушной обороны.

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В статье: война с россией Денис Монастырский
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