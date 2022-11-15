Вследствие ракетных ударов РФ по Украине предварительно 1 человек погиб, 6 ранены
Также повреждены около 30 объектов
dsns.gov.ua
Один человек погиб и шесть получили травмы вследствие
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире национального телемарафона во вторник вечером.
"Мы зафиксировали одного погибшего… в Киеве и шестерых травмированных: трое по адресам в Киеве и еще трое в другом населенном пункте. Но окончательно о количестве раненых говорить рано. Я думаю, что на утро будет более точная информация", – сказал Монастырский.
По его словам, вследствие обстрела повреждено около 30 объектов.
"Это и частные дома, и объекты критической инфраструктуры. Везде работает полиция, повсюду проводятся осмотры места происшествий, собираются остатки ракет", - рассказал министр.
По словам Монастырского, в большинстве случаев
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