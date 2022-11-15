Зеленский: Российские ракеты ударили по Польше. Нужно действовать!

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении к нации 15 ноября рассказал о массированной ракетной атаке россиян городов Украины, и как заявляет президент, Польше.

"Сегодня Россия нанесла очередной массированный ракетный удар. В общей сложности 90 ракет. Поражены энергосистема, предприятия, жилые дома.

Сегодня произошло и то, что мы давно предупреждали. Террор не ограничивается нашими государственными границами. Российские ракеты ударили по Польше.

Сколько раз Украина говорила о том, что нашей страной государство-террорист не ограничится? Это вопрос времени, когда бы российский террор пошел дальше.

Чем дольше Россия чувствует безнаказанность, тем больше будет угроз для всех, к кому могут достать российские ракеты.

Бить ракетами на территории НАТО. Это российский ракетный удар по коллективной безопасности! Это очень существенная эскалация. Нужно действовать.

И я хочу сейчас сказать всем нашим польским братьям и сестрам: Украина всегда вас поддержит! Свободных людей террор не сломает! Победа возможна, когда нет ужаса! У нас с вами – нет.

Россия противопоставляет себя миру. Россия терроризирует и нас и всех, до кого может дотянуться.

Сделаем все, чтобы остановить ее!", - заявил Зеленский.