"Провокация в целях эскалации". МО РФ отреагировало на заявления польских СМИ о падении ракет на территории Польши

Сегодня, 15-го ноября, вечером польские СМИ сообщили, что у границы с Украиной в результате прилета ракет произошли взрывы, в ходе которых погибли два человека. На эту ситуацию уже отреагировали несколько лидеров европейских стран, в частности, Эстонии, Латвии, Словаии и Чехии.

Не заставила себя ждать реакция и от МО РФ. В официальном сообщении ведомства говорится:

"Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населённого пункта Пшеводув являются намеренной провокацией в целях эскалации обстановки. Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось. Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения".

Напомним, что Польша созвала срочный совет нацбезопасности, но официально причины взрывов еще не комментировала. Разведка США заявляет о том, что это действительно российские ракеты, однако Пентагон призывает не манипулировать ситуацией без соответствующих фактов.