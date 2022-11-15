"Провокация в целях эскалации". МО РФ отреагировало на заявления польских СМИ о падении ракет на территории Польши
Традиционно для себя открещиваются
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 15-го ноября, вечером польские СМИ сообщили, что у границы с Украиной в результате прилета ракет произошли взрывы, в ходе которых погибли два человека. На эту ситуацию уже отреагировали несколько лидеров европейских стран, в частности, Эстонии, Латвии, Словаии и Чехии.
Не заставила себя ждать реакция и от МО РФ. В официальном сообщении ведомства говорится:
"Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населённого пункта Пшеводув являются намеренной провокацией в целях эскалации обстановки.
Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось. Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения".
Напомним, что Польша созвала срочный совет нацбезопасности, но официально причины взрывов еще не комментировала. Разведка США заявляет о том, что это действительно российские ракеты, однако Пентагон призывает не манипулировать ситуацией без соответствующих фактов.
Популярное сейчас
- Случилось наихудшее. Джим Керри иронично отреагировал на санкции со стороны РФ. ФОТО
- Украинский футболист приостановил карьеру ради службы в ВСУ
- Футбольные истории освобожденного Херсона: об исчезновении Гамулы, пиве для Лебедя, "футбольных" девушек и эпопеи Максимова
- Кремль заявил о продолжении войны, так как Украина не хочет переговоров
- "Мой друг, ты легенда!". Неймар похвалил украинского киберспортсмена, который перед этим показал средний палец болельщикам
- Быстро нашел замену Ванде? Икарди замечен в компании известной турецкой актрисы. ФОТО