Польша повышает боеготовность войска после взрывов из-за падения ракеты

Правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войска после взрыва вблизи границы с Украиной, вероятно, вызванного падением российских ракет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом журналистам заявил представитель польского правительства Петр Мюллер.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, были реализованы процедуры, которые предусмотрены в такой ситуации, в том числе, среди прочего, только что принятое решение о повышении готовности определенных боевых, воинских частей на территории Польши и о повышении боевой готовности подразделений силовых структур в нашей стране", - заявил Мюллер.

Он добавил, что польское правительство изучает наличие оснований для запуска процедур, предусмотренных статьей 4 Североатлантического договора. Напомним, она гласит, что стороны "будут проводить совместные консультации, когда, по мнению любой из них, территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из Сторон угрожает опасность".

Мюллер также анонсировал, что правительство Польши обнародует сообщение об инциденте, которое будет "четким и строгим, понятным по сути, чтобы не было никаких искажений".

Как известно, во второй половине дня во вторник Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, ракеты упали неподалеку от границы с Польшей. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Ранее агентство АР сообщило: американская разведка подтверждает , что российские ракеты во вторник пересекали воздушное пространство Польши, в результате чего погибли два человека. Но в Пентагоне официально эту версию не подтвердили.

Министерство обороны России заявило, что "не имеет никакого отношения" к якобы падению ракет на территории Польши.