Заряженный Инфантино, Шевченко может стать чиновником, проблемы Роналду усугубляются. Главные новости за 15 ноября

Не секрет, что глава ФИФА Джанни Инфантино поддерживает хорошие отношения с президентом-неудачником Владимиром Путиным. Видимо, именно по этой причине футбольный функционер решил выступить на саммите G20, который проходит в эти дни с призывом прекратить войну в Украине на один месяц - на время ЧМ, который вскоре начнётся в Катаре. Напомним, что ФИФА также запретила всем участникам Чемпионата мира выступать с заявлениями о ситуации с правами человека в Катаре и просило сосредоточиться на футболе.

Андрей Павелко пока может выдохнуть. Похоже, для Андрея Шевченко нашли новую должность. На этот раз не в Доме футбола, а в Национальном олимпийском коммитете. Инсайдеры сообщают, что легендарный украинский футболист станет членом НОК. Ранее были слухи, что Шевченко хотят выдвинуть на должность Президента НОК, но прием заявок закончился 1 ноября.

Один из исторических грандов Франции сохраняет интерес к украинскому хавбеку. В "Марселе" считают, что Малиновский должен стать заменой для Амина Арита, который может не вернуться в строй до конца текущего сезона. Впрочем, Руслан не единственный футболист, который находится в шорт-листе французского клуба. По данным французских источников, помимо "Марселя" Малиновским также интересуются "Рома", "Интер", "Тоттенхэм" и "Ноттингем".

Украинец Николай Жидков из клуба "Венгжанка" в седьмой лиге Польши приостановил свою карьеру, чтобы встать на защиту своей родины. В последнем матче партнёры и соперники устроили футболисту трогательную церемонию прощания, устроив для него коридор почёта. "Думаю, каждый украинец уже понимает, что означает эта война. Где он должен быть, и что ему делать. Раньше я мог помочь другим способом, но этого уже недостаточно", - сказал Жидков.

Клуб УПЛ выступает за возвращение болельщиков на трибуны во время войны. Ровенчане требуют передать полномочия решения вопросов о допуске болельщиков на трибуны на клубы и органы местного самоуправления и призывают к решительным изменениям регламентных норм, которые не противоречат требованиям действующего законодательства. Реакции из Дома футбола пока не было.

Хорватский специалист делает первый шаг в самостоятельной тренерской работе. Легендарный для УПЛ футболист возглавил "Ингулец" с приставкой "исполняющий обязанности". Напомним, что клуб из-за неудовлетворительных результатов ранее покинул Сергей Лавриненко, у которого в штабе Бартулович трудился. На данный момент "казаки" замыкают таблицу чемпионата, а ближайший матч проведут уже 17 ноября против "Динамо".

Сборная Португалии опубликовала несколько видео со сборов национальной команды. На одном из видео Бруну Фернандеш довольно холодно поздоровался с Криштиану Роналду. На другом ролике видно, как Криштиану хватает за шею защитника "Манчестер Сити" Жоау Канселу. Тот уклоняется, по нему видно, что он не хочет разбираться и сконцентрирован на тренировке. На видео попал также Бруну, который стоит спиной к Роналду и не говорит ему ни слова. Спустя какое-то время Роналду начинает снова говорить что-то Канселу, тот не отвечает.

Фланговый полузащитник "РБ Лейпциг" и национальной сборной Франции Кристофер Нкунку не сыграет на Чемпионате мира 2022. Он получил травму на тренировке. Также стало известно, что сенегальская звезда Садио Мане пропустит стартовые игры Мундиаля. Нападающего "Баварии" включили в заявку на ЧМ, невзирая на травму, но уверенности, что он выйдет на поле, всё ещё нет.

В районе Бахмута на фронте погиб 35-летний украинский гандболист Евгений Колесниченко. О смерти героя сообщила его жена в фейсбук. Ему было 35, ранее он трижды в составе "Шахтёра" выигрывал чемпионат Украины по гандболу. Вечная память герою.