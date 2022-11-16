Реакция Байдена и Дуды, фейки РФ. Все, что известно на данный момент о падении ракеты на территории Польши
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Doug Mills
Сначала МИД Польши подтвердил, что на территорию страны упала ракета российского производства и вызвал посла РФ для объяснений. Позже президент Польши Дуда заявил, что у Варшавы нет точной информации, кто именно запустил ракету и подтвердил, что она, вероятно, российского производства.
НАТО находится в состоянии боевой готовности. Также усилена готовность польских вооруженных сил, в том числе ПВО. Как сообщает CNN, самолет НАТО отследил взорвавшуюся ракету в селе Пшеводув в Польше. Информацию о траектории ракеты предоставили НАТО и Польше. Откуда была выпущена ракета, не сообщают.
В то же время президент США Джо Байден назвал "маловероятным" тот факт, что по линиям траектории ракета, которая привела к взрывам и гибели людей в Польше, была выпущена из России. Журналисты, комментируя его немногословность, предположили, что теоретически он мог иметь в виду Беларусь.
После взрывов и гибели людей в Польше Байден собрал экстренную встречу с мировыми лидерами. Лидеры G20 сделали совместное заявление из-за ракетной атаки РФ: пообещали поддержку Украине и выразили соболезнования Польше. Сегодня, 16 ноября, планируются следующие мероприятия: Координационная встреча лидеров ЕС, Саммит лидеров глав МИД G20, Экстренные переговоры стран G7, Заседание группы по помощи Украине "Рамштайн", Встреча НАТО по просьбе Польши.
Также Россия пытается продвинуть фейк о том, что якобы взрывы в Польше возле села Пшеводув повлекла за собой украинская ракета противовоздушной обороны. Похожую же версию опубликовали в издании Associated Press со ссылкой на трех американских чиновников. Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал не верить лжи и не распространять месседжи российской пропаганды.
Росія нині просуває конспірологічну теорію про те, що на території Польщі нібито впала ракета української протиповітряної оборони. Це неправда. Не треба підігравати російській пропаганді чи поширювати її меседжі. Цей урок слід було засвоїти давно, ще після збиття #MH17.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 15, 2022
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