Реакция Байдена и Дуды, фейки РФ. Все, что известно на данный момент о падении ракеты на территории Польши

Сначала МИД Польши подтвердил, что на территорию страны упала ракета российского производства и вызвал посла РФ для объяснений. Позже президент Польши Дуда заявил, что у Варшавы нет точной информации, кто именно запустил ракету и подтвердил, что она, вероятно, российского производства.

НАТО находится в состоянии боевой готовности. Также усилена готовность польских вооруженных сил, в том числе ПВО. Как сообщает CNN, самолет НАТО отследил взорвавшуюся ракету в селе Пшеводув в Польше. Информацию о траектории ракеты предоставили НАТО и Польше. Откуда была выпущена ракета, не сообщают.

В то же время президент США Джо Байден назвал "маловероятным" тот факт, что по линиям траектории ракета, которая привела к взрывам и гибели людей в Польше, была выпущена из России. Журналисты, комментируя его немногословность, предположили, что теоретически он мог иметь в виду Беларусь.

После взрывов и гибели людей в Польше Байден собрал экстренную встречу с мировыми лидерами. Лидеры G20 сделали совместное заявление из-за ракетной атаки РФ: пообещали поддержку Украине и выразили соболезнования Польше. Сегодня, 16 ноября, планируются следующие мероприятия: Координационная встреча лидеров ЕС, Саммит лидеров глав МИД G20, Экстренные переговоры стран G7, Заседание группы по помощи Украине "Рамштайн", Встреча НАТО по просьбе Польши.

Также Россия пытается продвинуть фейк о том, что якобы взрывы в Польше возле села Пшеводув повлекла за собой украинская ракета противовоздушной обороны. Похожую же версию опубликовали в издании Associated Press со ссылкой на трех американских чиновников. Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал не верить лжи и не распространять месседжи российской пропаганды.