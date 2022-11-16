Рубрика Бавовна на России. В селе Стальной Конь в Орловской области взорвалась нефтебаза

В ночь на 16 ноября в Орловской области РФ произошел взрыв. По предварительным данным, горела нефтебаза. Местные власти уже успели издать свою версию, что это якобы была атака беспилотника. Об этом сообщают российские СМИ.

По словам губернатора Орловской области Андрея Кличкова, беспилотник совершил подрыв нефтебазы в селе Стальной Конь. Инцидент произошел около 4 часов утра. Пострадавших нет. Заявления орловского губернатора подхватили пропагандистские СМИ. Россиянам начали внушать якобы об атаке беспилотника по нефтебазе.

При этом некоторые из них начали публиковать карту с утверждением, что расстояние от государственной границы Украины до Стального Коня составляет 170 км. В местных орловских пабликах опубликовали фотографию обгоревшего резервуара, которую представляют в качестве "доказательства" взрыва на нефтебазе.