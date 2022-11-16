 Урожай крылатых ракет и стабильность по личному составу. Генштаб опубликовал потери россиян за 15.11 ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Урожай крылатых ракет и стабильность по личному составу. Генштаб опубликовал потери россиян за 15.11
В тренде

Урожай крылатых ракет и стабильность по личному составу. Генштаб опубликовал потери россиян за 15.11

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Орки, бегите отсюда

Урожай крылатых ракет и стабильность по личному составу. Генштаб опубликовал потери россиян за 15.11

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.11 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 82710 (+630) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2871 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5797 (+24) ед,
  • артиллерийских систем – 1860 (+10) ед,
  • РСЗО – 393 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 209 (+1) ед,
  • самолетов – 278 (+0) ед,
  • вертолетов – 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1525 (+14),
  • крылатые ракеты – 3474 (+75),
  • корабли / катера ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4360 (+9) ед,
  • специальная техника – 160 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде