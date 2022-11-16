Урожай крылатых ракет и стабильность по личному составу. Генштаб опубликовал потери россиян за 15.11
Орки, бегите отсюда
Генштаб ЗСУ
Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.11 ориентировочно составили:
- личного состава – около 82710 (+630) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2871 (+10) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5797 (+24) ед,
- артиллерийских систем – 1860 (+10) ед,
- РСЗО – 393 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 209 (+1) ед,
- самолетов – 278 (+0) ед,
- вертолетов – 261 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1525 (+14),
- крылатые ракеты – 3474 (+75),
- корабли / катера ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4360 (+9) ед,
- специальная техника – 160 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются.
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