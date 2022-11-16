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"Не думаю, что это имеет отношение к России". Эрдоган – о падении ракеты на территории Польши

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Неоднозначная позиция

"Не думаю, что это имеет отношение к России". Эрдоган – о падении ракеты на территории Польши

aa.com.tr

Новина українською

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США и другие страны говорят о том, что упавшая в Польше ракета не была выпущена Россией. Об этом он заявил на пресс-конференции на саммите G20, пишет Anadolu.

"Я должен уважать заявление России. Для нас важно, что Россия сказала: "Это дело не имеет к нам никакого отношения". Заявление Байдена о том, что ракеты не российского производства, показывает, что это не имеет ничего общего с Россией. Расследование имеет важное значение. В то время как мы пытаемся собрать Россию и Украину за одним столом, нет необходимости искать третьего участника этой войны".

CNN Turk также приводит слова Эрдогана о том, что на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем он отметил, что следует провести "подробное исследование этих вопросов".

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В статье: война с россией Реджеп Тайип Эрдоган
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Источник:
aa.com.tr

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Комментарии (3)
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aleks68
16.11.2022 в 12:01
пусть упадёт "нероссийская" ракета в стамбуле.что тогда запоёт эрдоган?продолжит целоваться с плешивым?
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0
MaximSK (Киев)
16.11.2022 в 10:23
Эрдоган к сожалению после создания газового хаба становится более пророссийским.
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2.dc (Николаев)
16.11.2022 в 10:22
)))) … на удивление навалом людей, которым чтобы в в чем-то убедиться - в те же ракеты - надо чтобы она дала ему прямо по башке. И то ещё могут сомнения остаться …)))
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