"Не думаю, что это имеет отношение к России". Эрдоган – о падении ракеты на территории Польши

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США и другие страны говорят о том, что упавшая в Польше ракета не была выпущена Россией. Об этом он заявил на пресс-конференции на саммите G20, пишет Anadolu.

"Я должен уважать заявление России. Для нас важно, что Россия сказала: "Это дело не имеет к нам никакого отношения". Заявление Байдена о том, что ракеты не российского производства, показывает, что это не имеет ничего общего с Россией. Расследование имеет важное значение. В то время как мы пытаемся собрать Россию и Украину за одним столом, нет необходимости искать третьего участника этой войны".

CNN Turk также приводит слова Эрдогана о том, что на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем он отметил, что следует провести "подробное исследование этих вопросов".