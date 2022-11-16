"Это реальность, о которой мы предупреждали". Резников – о ракетах, упавших на территории Польши

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников отреагировал на российские удары по Польше, которые произошли в поселке Пшеводув и убили двух человек.

"Польша. Это не самовоплощающееся пророчество. Это реальность, о которой мы предупреждали. Мы просили закрыть небо, потому что у неба нет границ. Не для российских неуправляемых ракет. Не из-за угрозы, которую они несут для наших соседей по ЕС и НАТО. Перчатки сняты. Пора побеждать".

"Мы поддерживаем тщательное расследование вчерашнего трагического инцидента нашими польскими партнерами и будем рады его результатам на сегодняшней встрече Ramstein. Украина – это щит ЕС, мы вместе должны защитить себя от террористического государства".