 Это реальность, о которой мы предупреждали. Резников – о ракетах, упавших на территории Польши ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Это реальность, о которой мы предупреждали". Резников – о ракетах, упавших на территории Польши
В тренде

"Это реальность, о которой мы предупреждали". Резников – о ракетах, упавших на территории Польши

Общие новости
(1 голосов)

Важные слова

"Это реальность, о которой мы предупреждали". Резников – о ракетах, упавших на территории Польши

Резников Фейсбук

Новина українською

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников отреагировал на российские удары по Польше, которые произошли в поселке Пшеводув и убили двух человек.

"Польша. Это не самовоплощающееся пророчество. Это реальность, о которой мы предупреждали. Мы просили закрыть небо, потому что у неба нет границ. Не для российских неуправляемых ракет. Не из-за угрозы, которую они несут для наших соседей по ЕС и НАТО. Перчатки сняты. Пора побеждать".

"Мы поддерживаем тщательное расследование вчерашнего трагического инцидента нашими польскими партнерами и будем рады его результатам на сегодняшней встрече Ramstein. Украина – это щит ЕС, мы вместе должны защитить себя от террористического государства".

Читайте также"Не думаю, что это имеет отношение к России". Эрдоган – о падении ракеты на территории Польши

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Алексей Резников
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде