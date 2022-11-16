"Это реальность, о которой мы предупреждали". Резников – о ракетах, упавших на территории Польши
Важные слова
Резников Фейсбук
Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников отреагировал на российские удары по Польше, которые произошли в поселке Пшеводув и убили двух человек.
"Польша. Это не самовоплощающееся пророчество. Это реальность, о которой мы предупреждали. Мы просили закрыть небо, потому что у неба нет границ. Не для российских неуправляемых ракет. Не из-за угрозы, которую они несут для наших соседей по ЕС и НАТО. Перчатки сняты. Пора побеждать".
"Мы поддерживаем тщательное расследование вчерашнего трагического инцидента нашими польскими партнерами и будем рады его результатам на сегодняшней встрече Ramstein. Украина – это щит ЕС, мы вместе должны защитить себя от террористического государства".
Poland. This is not a self-fulfilling prophecy. This is the reality we've been warning about. We were asking to close the sky, because sky has no borders. Not for ???????? uncontrolled missiles. Not for the threat they carry for our EU&NATO neighbours. Gloves are off. Time to win.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 15, 2022
????????, as well as our neighbors ????????, ????????, ????????&???????? are our friends.We support thorough investigation of yesterday's tragic incident by our ????????partners & would welcome its results at today's Ramstein’s meeting.????????is the shield of EU&we jointly have to protect ourselves from the terrorist state— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 16, 2022
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