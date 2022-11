"Это реальность, о которой мы предупреждали". Резников – о ракетах, упавших на территории Польши

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников отреагировал на российские удары по Польше, которые произошли в поселке Пшеводув и убили двух человек.

Poland. This is not a self-fulfilling prophecy. This is the reality we've been warning about. We were asking to close the sky, because sky has no borders. Not for ???????? uncontrolled missiles. Not for the threat they carry for our EU&NATO neighbours. Gloves are off. Time to win.