По всей Украине вводятся графики почасовых отключений, следующие несколько дней будут тяжелыми
Внимание, энергетическая тревога
Резніченко Телеграм-канал
Сегодня, 16 ноября, по всей Украине используются графики почасовых отключений, а также дополнительно – аварийные отключения. Массированные ракетные удары 15 ноября по энергетической инфраструктуре и похолодание еще больше усугубили ситуацию в энергосистеме.
15 ноября была самая большая атака в истории энергетики, от которой пострадали все регионы Украины. Наиболее сложная ситуация на западе Украины, а также центральном и северо-восточных регионах. В то же время, в Укрэнерго заявляют, что следующие несколько дней будут тяжелыми: близится похолодание и потребление электроэнергии будет расти, соответственно, нагрузка на сети тоже.
Работы по восстановлению электроснабжения в части регионов Украины уже завершены, в других стабилизирована ситуация, и соответствующие службы продолжают работать. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.
В Укрэнерго просят граждан сделать необходимый запас воды, заранее зарядить устройства и павербанки, чтобы быть на связи с родными.
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