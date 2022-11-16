По всей Украине вводятся графики почасовых отключений, следующие несколько дней будут тяжелыми

Сегодня, 16 ноября, по всей Украине используются графики почасовых отключений, а также дополнительно – аварийные отключения. Массированные ракетные удары 15 ноября по энергетической инфраструктуре и похолодание еще больше усугубили ситуацию в энергосистеме.

15 ноября была самая большая атака в истории энергетики, от которой пострадали все регионы Украины. Наиболее сложная ситуация на западе Украины, а также центральном и северо-восточных регионах. В то же время, в Укрэнерго заявляют, что следующие несколько дней будут тяжелыми: близится похолодание и потребление электроэнергии будет расти, соответственно, нагрузка на сети тоже.

Работы по восстановлению электроснабжения в части регионов Украины уже завершены, в других стабилизирована ситуация, и соответствующие службы продолжают работать. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

В Укрэнерго просят граждан сделать необходимый запас воды, заранее зарядить устройства и павербанки, чтобы быть на связи с родными.