В Польше, Британии и Нидерландах считают, что ракеты не упали бы на Польшу, если бы не вторжение РФ в Украину

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что никаких ракетных ударов по Польше не было бы, если бы не вторжение России в Украину.

"Это жестокая и неумолимая реальность путинской войны. Пока она продолжается, она представляет угрозу нашей безопасности и безопасности наших союзников. И пока она продолжается, она будет продолжать разрушать мировую экономику. Нет ни одного человека в мире, который не почувствовал бы на себе влияние войны путина, мировые продовольственные рынки были серьезно нарушены его попытками перекрыть поставки украинского зерна. Пренебрежение Путина к человеческой жизни будет ощущаться во всем мире еще много лет".

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте также отметил, что чьей бы ни была ракета, приведшая к гибели двух человек в Польше, причиной инцидента являются массированные ракетные удары России по Украине.

"Очевидно одно: этого не случилось бы, если бы не ужасающие ракетные удары РФ против Украины. Мы продолжаем поддерживать обороняющуюся Украину от российской агрессии".

The G7 and present NATO members convened a meeting this morning in Bali during the G20 to discuss the incident in Poland last night. We are united in our message that we first need to establish the facts and therefore support Poland's investigation. (1/2) pic.twitter.com/ePp7yyNIaX — Mark Rutte (@MinPres) November 16, 2022

Глава МИД Польши также считает, что это следствие вторжения России в Украину. "Мы впервые с начала войны столкнулись с последствием нападения России на Украину. Мы допускали, что такое может произойти, и вчера это произошло".

"За войну в Украине отвечает только Россия. За массированные ракетные удары – тоже только Россия. За стремительно растущие риски для приграничных стран – снова только Россия. Не нужно искать оправданий и откладывать ключевые решения. Время Европе закрыть небо над Украиной. Ради своей безопасности", – сказал советник Главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.