 В Польше, Британии и Нидерландах считают, что ракеты не упали бы на Польшу, если бы не вторжение РФ в Украину ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Польше, Британии и Нидерландах считают, что ракеты не упали бы на Польшу, если бы не вторжение РФ в Украину
В тренде

В Польше, Британии и Нидерландах считают, что ракеты не упали бы на Польшу, если бы не вторжение РФ в Украину

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Логично

В Польше, Британии и Нидерландах считают, что ракеты не упали бы на Польшу, если бы не вторжение РФ в Украину

фото из свободных источников

Новина українською

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что никаких ракетных ударов по Польше не было бы, если бы не вторжение России в Украину.

"Это жестокая и неумолимая реальность путинской войны. Пока она продолжается, она представляет угрозу нашей безопасности и безопасности наших союзников. И пока она продолжается, она будет продолжать разрушать мировую экономику. Нет ни одного человека в мире, который не почувствовал бы на себе влияние войны путина, мировые продовольственные рынки были серьезно нарушены его попытками перекрыть поставки украинского зерна. Пренебрежение Путина к человеческой жизни будет ощущаться во всем мире еще много лет".

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте также отметил, что чьей бы ни была ракета, приведшая к гибели двух человек в Польше, причиной инцидента являются массированные ракетные удары России по Украине.

"Очевидно одно: этого не случилось бы, если бы не ужасающие ракетные удары РФ против Украины. Мы продолжаем поддерживать обороняющуюся Украину от российской агрессии".

Глава МИД Польши также считает, что это следствие вторжения России в Украину. "Мы впервые с начала войны столкнулись с последствием нападения России на Украину. Мы допускали, что такое может произойти, и вчера это произошло".

"За войну в Украине отвечает только Россия. За массированные ракетные удары – тоже только Россия. За стремительно растущие риски для приграничных стран – снова только Россия. Не нужно искать оправданий и откладывать ключевые решения. Время Европе закрыть небо над Украиной. Ради своей безопасности", – сказал советник Главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

Читайте также"Это реальность, о которой мы предупреждали". Резников – о ракетах, упавших на территории Польши

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Михаил Подоляк Риши Сунак
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде