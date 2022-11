В Польше, Британии и Нидерландах считают, что ракеты не упали бы на Польшу, если бы не вторжение РФ в Украину

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что никаких ракетных ударов по Польше не было бы, если бы не вторжение России в Украину.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте также отметил, что чьей бы ни была ракета, приведшая к гибели двух человек в Польше, причиной инцидента являются массированные ракетные удары России по Украине.

The G7 and present NATO members convened a meeting this morning in Bali during the G20 to discuss the incident in Poland last night. We are united in our message that we first need to establish the facts and therefore support Poland's investigation. (1/2) pic.twitter.com/ePp7yyNIaX

Глава МИД Польши также считает, что это следствие вторжения России в Украину. "Мы впервые с начала войны столкнулись с последствием нападения России на Украину. Мы допускали, что такое может произойти, и вчера это произошло".

Only Russia is responsible for the war in Ukraine and massive missile strikes. Only Russia is behind the rapidly growing risks for the border countries. No need to look for excuses and postpone key decisions. Time for Europe to "close the sky over ????????". For your own safety too...