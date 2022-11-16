Reuters: Байден сообщил НАТО и G7, что в Польше упала ракета украинской ПВО

Президент США Джо Байден заявил партнерам по НАТО и G7, что во время российского массированного ракетного удара по Украине в Польше рухнула ракета украинской противовоздушной обороны. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на источник в НАТО.

В то же время российское министерство обороны заявило, что наносило удары по целям только на территории Украины и на расстоянии не ближе 35 километров от украинско-польской границы.

Напомним, в польском селе Пшеводув, расположенном у границы с Украиной, 15 ноября произошел взрыв, в результате которого погибли два человека.