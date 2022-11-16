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Reuters: Байден сообщил НАТО и G7, что в Польше упала ракета украинской ПВО

Общие новости
(3 голосов)

Пока источники пишут именно так

Reuters: Байден сообщил НАТО и G7, что в Польше упала ракета украинской ПВО

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент США Джо Байден заявил партнерам по НАТО и G7, что во время российского массированного ракетного удара по Украине в Польше рухнула ракета украинской противовоздушной обороны. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на источник в НАТО.

В то же время российское министерство обороны заявило, что наносило удары по целям только на территории Украины и на расстоянии не ближе 35 километров от украинско-польской границы.

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Напомним, в польском селе Пшеводув, расположенном у границы с Украиной, 15 ноября произошел взрыв, в результате которого погибли два человека.

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В статье: война с россией Джо Байден
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Источник:
reuters.com

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
16.11.2022 в 13:22
Корисний ідіот
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