Reuters: Байден сообщил НАТО и G7, что в Польше упала ракета украинской ПВО
Пока источники пишут именно так
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент США Джо Байден заявил партнерам по НАТО и G7, что во время российского массированного ракетного удара по Украине в Польше рухнула ракета украинской противовоздушной обороны. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на источник в НАТО.
В то же время российское министерство обороны заявило, что наносило удары по целям только на территории Украины и на расстоянии не ближе 35 километров от украинско-польской границы.
Напомним, в польском селе Пшеводув, расположенном у границы с Украиной, 15 ноября произошел взрыв, в результате которого погибли два человека.
Популярное сейчас
- Футбольные истории освобожденного Херсона: об исчезновении Гамулы, пиве для Лебедя, "футбольных" девушек и эпопеи Максимова
- Монзуль обслужит перенесенный матч Ингулец - Динамо
- Заряженный Инфантино, Шевченко может стать чиновником, проблемы Роналду усугубляются. Главные новости за 15 ноября
- Гайдай: Северодонецк, Лисичанск и Рубежное – в кризисной ситуации. Люди замерзают
- Случилось наихудшее. Джим Керри иронично отреагировал на санкции со стороны РФ. ФОТО
- Артуро Видаль напился и был едва в сознании на праздновании победы в Копа Либертадорес. ВИДЕО