Появились фото с места падения ракеты в Польше. Посол страны при ЕС назвал ответственного за инцидент
Продолжается расследование
фото из соцсетей
Польская полиция опубликовала фото с места падения ракеты в населенном пункте Пшеводув вблизи украинской границы.
"Полицейские эксперты, в частности Центрального следственного управления полиции, Центральной криминалистической лаборатории полиции и Уголовного бюро Главного управления полиции, совместно с другими службами, детально выясняют обстоятельства происшествия и собирают доказательства".
Все страны Евросоюза возлагают ответственность за ракетный инцидент в Польше на Россию, сообщил посол Польши при ЕС Анджей Садось.
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