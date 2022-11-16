Появились фото с места падения ракеты в Польше. Посол страны при ЕС назвал ответственного за инцидент

Польская полиция опубликовала фото с места падения ракеты в населенном пункте Пшеводув вблизи украинской границы.

"Полицейские эксперты, в частности Центрального следственного управления полиции, Центральной криминалистической лаборатории полиции и Уголовного бюро Главного управления полиции, совместно с другими службами, детально выясняют обстоятельства происшествия и собирают доказательства".

Все страны Евросоюза возлагают ответственность за ракетный инцидент в Польше на Россию, сообщил посол Польши при ЕС Анджей Садось.