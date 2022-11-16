Парламент Чехии признал российский режим террористическим

Нижняя палата парламента Чехии приняла резолюцию, в которой назвала нынешний российский режим террористическим. Депутаты осудили широкомасштабные атаки на мирное население и ключевую энергетическую инфраструктуру. Об этом говорится в тексте документа, опубликованного на сайте парламента.

За проект постановления проголосовали 129 из 156 депутатов. Против выступили все 14 депутатов от оппозиционной правой партии "Свобода и прямая демократия", возглавляемой предпринимателем чешско-японско-корейского происхождения Томио Окамурой.

Депутаты назвали обстрелы гражданского населения и энергетической инфраструктуры "попыткой достижения политических целей путем устрашения", что соответствует "террористическим методам". Также парламент подчеркнул, что не признает результатов так называемых референдумов о присоединении к России четырех оккупированных областей на востоке Украины.