Парламент Чехии признал российский режим террористическим
Правильное решение
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Нижняя палата парламента Чехии приняла резолюцию, в которой назвала нынешний российский режим террористическим. Депутаты осудили широкомасштабные атаки на мирное население и ключевую энергетическую инфраструктуру. Об этом говорится в тексте документа, опубликованного на сайте парламента.
За проект постановления проголосовали 129 из 156 депутатов. Против выступили все 14 депутатов от оппозиционной правой партии "Свобода и прямая демократия", возглавляемой предпринимателем чешско-японско-корейского происхождения Томио Окамурой.
Депутаты назвали обстрелы гражданского населения и энергетической инфраструктуры "попыткой достижения политических целей путем устрашения", что соответствует "террористическим методам". Также парламент подчеркнул, что не признает результатов так называемых референдумов о присоединении к России четырех оккупированных областей на востоке Украины.
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