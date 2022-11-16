Во Владивостоке застрелился полковник, который отвечал за работу с мобилизованными россиянами

Заместитель начальника Тихоокеанского Высшего Военно-Морского Училища, начальник отделения технического обеспечения из Владивостока полковник вадим бойко, который отвечал за работу с мобилизованными, успешно самоликвидировался.

О смерти вражеского офицера сообщил в своем Телеграм-канале украинский военнослужащий, блогер, журналист, полковник ВСУ Анатолий Штефан (прозвище – Штирлиц).

"Во Владивостоке застрелен полковник, который работал с мобилизованными. Тело Бойко обнаружили в собственном кабинете с огнестрельными ранениями в грудь. Очевидцы слышали пять выстрелов. Несмотря на странные обстоятельства смерти и отсутствие предсмертной записки, местные СМИ пишут, что полковник совершил самоубийство".