НАТО и Польша отреагировали на инцидент с ракетой. Украина выступает за совместное изучение инцидента

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что нет никаких косвенных доказательств, позволяющих сделать вывод, что упавшая на территории Пшедува ракета – это было нападение на Польшу. Вероятно, это была ракета С-300 российского производства. Дуда назвал падение ракеты "несчастным случаем".

Упавшая на территории Польши ракета, вероятно, была выпущена украинскими силами ПВО во время отражения российских атак. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе. Он отметил, что расследование инцидента продолжается и нужно дождаться его завершения. У НАТО нет никаких доказательств, что это была намеренная атака. И нет никаких признаков того, что Россия готовила нападение по территории НАТО. Дополнительные системы ПВО будут развернуты на восточном фланге Североатлантического союза после инцидента.

Премьер-министр Польши Моравецкий заявил, что нет необходимости применять статью №4 договора НАТО. Статья №4 говорит о том, что "стороны [Альянса] будут проводить совместные консультации, когда, по мнению любой из них, территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из Сторон грозит опасность".

В то же время Украина требует немедленного допуска к месту взрыва представителей ОБСЕ, Минобороны и Госпогранслужбы Украины. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов:

We advocate for a joint examination of the incident with the missile’s landing in Poland. We are ready to hand over evidence of the russian trace that we have. We are expecting information from our partners, based on which a conclusion was made that it’s a ???????? air defense missile.