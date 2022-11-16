 НАТО и Польша отреагировали на инцидент с ракетой. Украина выступает за совместное изучение инцидента ᐉ UA-Футбол
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НАТО и Польша отреагировали на инцидент с ракетой. Украина выступает за совместное изучение инцидента

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НАТО и Польша отреагировали на инцидент с ракетой. Украина выступает за совместное изучение инцидента

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что нет никаких косвенных доказательств, позволяющих сделать вывод, что упавшая на территории Пшедува ракета – это было нападение на Польшу. Вероятно, это была ракета С-300 российского производства. Дуда назвал падение ракеты "несчастным случаем".

"К сожалению, огромная часть ракет была выпущена в сторону Западной Украины".

Упавшая на территории Польши ракета, вероятно, была выпущена украинскими силами ПВО во время отражения российских атак. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе. Он отметил, что расследование инцидента продолжается и нужно дождаться его завершения. У НАТО нет никаких доказательств, что это была намеренная атака. И нет никаких признаков того, что Россия готовила нападение по территории НАТО. Дополнительные системы ПВО будут развернуты на восточном фланге Североатлантического союза после инцидента.

"Но я хочу четко заявить, что это не вина Украины. Россия несет полную ответственность, поскольку продолжает незаконную войну против Украины".

Премьер-министр Польши Моравецкий заявил, что нет необходимости применять статью №4 договора НАТО. Статья №4 говорит о том, что "стороны [Альянса] будут проводить совместные консультации, когда, по мнению любой из них, территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из Сторон грозит опасность".

В то же время Украина требует немедленного допуска к месту взрыва представителей ОБСЕ, Минобороны и Госпогранслужбы Украины. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов:

"Выступаем за совместное изучение инцидента с падением ракеты в Польше. Готовы передать имеющиеся у нас доказательства российского следа. Ожидаем от партнеров информацию, на основании которой был сделан вывод о том, что речь идет о ракете украинской ПВО".

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В статье: война с россией Алексей Данилов Йенс Столтенберг НАТО Анджей Дуда
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Источник:
twitter.com/prezydentpl

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Комментарии (1)
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Будєм разбіратся (Київ)
16.11.2022 в 14:47
Струхнуло НАТО. Кожного разу коли вони уникають жорсткої відповіді, росія підіймає градус ескалації. Навіть якщо це справді українська С-300, то це був обстріл рашистами прикордонної зони. Принаймні , збільшити постачання Україні в західні регіони систем ППО було б адекватною відповіддю.
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