Рада продлила военное положение и общую мобилизацию
Еще на три месяца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Верховная Рада продлила срок военного положения и общей мобилизации в Украине еще на 90 суток – до 19 февраля 2023 года.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
"За соответствующие постановления #8189 и #8190 проголосовало - 294 и 297 депутатов. Это уже пятое голосование Парламента за военное положение с начала войны: 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и сегодня", - говорится в сообщении.
На этот раз вопрос никто не докладывал (обычно это делал председатель СНБО Алексей Данилов), добавил парламентарий.
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