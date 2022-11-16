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Рада продлила военное положение и общую мобилизацию

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Еще на три месяца

Рада продлила военное положение и общую мобилизацию

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Верховная Рада продлила срок военного положения и общей мобилизации в Украине еще на 90 суток – до 19 февраля 2023 года.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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"За соответствующие постановления #8189 и #8190 проголосовало - 294 и 297 депутатов. Это уже пятое голосование Парламента за военное положение с начала войны: 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и сегодня", - говорится в сообщении.

На этот раз вопрос никто не докладывал (обычно это делал председатель СНБО Алексей Данилов), добавил парламентарий.

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