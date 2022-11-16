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В Украине переименовали город Новоград-Волынский

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Теперь это Звягель

В Украине переименовали город Новоград-Волынский

фото из свободных источников

Новина українською

Верховная Рада вернула городу Новоград-Волынский Житомирской области его историческое название "Звягель" по просьбе Житомирского областного совета.

Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

Новоград-Волынский район также переименовали в Звягельский. За соответствующие постановления 8179 и 8180 проголосовали 260 депутатов.

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Звягель – название, которое имел город с ХѴ в. В 1793 году после второго раздела Речи Посполитой населенный пункт перешел под управление Российской империи и был переименован в город "Новоград-Волынский".

Напомним, что 7 ноября в Верховной Раде зарегистрировали постановление о переименовании города Новоград-Волынский Житомирской области на Звягель.

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В статье: война с россией
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