В Украине переименовали город Новоград-Волынский
Теперь это Звягель
фото из свободных источников
Верховная Рада вернула городу Новоград-Волынский Житомирской области его историческое название "Звягель" по просьбе Житомирского областного совета.
Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк в Telegram.
Новоград-Волынский район также переименовали в Звягельский. За соответствующие постановления 8179 и 8180 проголосовали 260 депутатов.
Звягель – название, которое имел город с ХѴ в. В 1793 году после второго раздела Речи Посполитой населенный пункт перешел под управление Российской империи и был переименован в город "Новоград-Волынский".
Напомним, что 7 ноября в Верховной Раде зарегистрировали постановление о переименовании города Новоград-Волынский Житомирской области на Звягель.
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