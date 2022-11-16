Шевченко рассказал, когда планирует вернуться к работе тренера

Экс-наставник сборной Украины и "Дженоа" Андрей Шевченко в очередной раз заявил, что не собирается возвращаться к тренерской работе, пока в стране идет война.

"Я уже говорил об этом. Сейчас я не могу думать о том, чтобы снова работать тренером. Говорю это с момента начала войны.

Потом мы увидим, что будет дальше, не сейчас", – сказал Шевченко.

Наставник после начала полномасштабного вторжения россии в феврале активно занимается волонтёрскими проектами.