Шевченко рассказал, когда планирует вернуться к работе тренера
Позиция тренера не изменилась
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-наставник
"Я уже говорил об этом. Сейчас я не могу думать о том, чтобы снова работать тренером. Говорю это с момента начала войны.
Потом мы увидим, что будет дальше, не сейчас", – сказал Шевченко.
Наставник после начала полномасштабного вторжения россии в феврале активно занимается волонтёрскими проектами.
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Источник:Tuttomercatoweb
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