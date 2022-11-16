Шевченко получил премию Лидхольма, на награждении поблагодарил итальянцев за поддержку Украины
Посвященная Лидхольму престижная награда вручается футбольным людям, отличившимся как на поле, так и в жизни
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Экс-наставник
Шевченко получил кубок "за большие результаты, достигнутые на технических и управленческих должностях на международном уровне, а также за вклад, сделанный в течение его долгой и важной карьеры, в развитие футбола, основанного на высоких человеческих и технических качествах".
Шевченко получил награду на сцене Cuccaro Monferrato, в имении Villa Boemia, где находится ассоциация Нильса Лидхольма.
"Я счастлив быть здесь, счастлив, что получил эту престижную награду. Для меня большая честь получить награду, связанную с Лидхольмом.
Я вырос в Украине, там было важно имя Валерия Лобановского. И как человека, и как тренера. Когда я перешел в "Милан", я всегда слышал уважительные отзывы о Лидхольме. Это отличный тренер, за которого в "Милане" дебютировал Паоло Мальдини. Мой ассистент Мауро Тассотти тоже часто говорил со мной о нем.
Я рад этой награде. Особенно потому, что вижу, как Италия приняла украинских граждан. Нас атакуют россияне, продолжают бомбить наши города. Я надеюсь, что итальянцы и дальше будут иметь большое сердце к моему народу", - сказал Шевченко.
Лидхольм – бывший игрок сборной Швеции и "Милана", скончавшийся в 2007 году. Посвященная ему престижная награда вручается футбольным людям, отличившимся как на поле, так и в жизни.
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