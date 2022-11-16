Зеленский о взрыве в Польше: Не сомневаюсь, что это была не наша ракета

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что упавшая во вторник в Польше ракета была не украинской.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета", – сказал он журналистам.

По его словам, он получил доклад от командования ВСУ и Воздушных сил и "не может им не доверять".

Он также считает, что Украину нужно было допустить на место крушения.

"А можно ли не говорить окончательные выводы? Имеем ли право быть в следственной группе? Конечно", - сказал он.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что "нет признаков" того, что упавшая во вторник в Польше ракета была "преднамеренным ударом" по стране.

Ранее президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО , что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.

Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человека. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.

Ночью 16 ноября МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.