Зеленский о взрыве в Польше: Не сомневаюсь, что это была не наша ракета
По его словам, он получил доклад от командования ВСУ
instagram.com/zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что упавшая во вторник в Польше ракета была не украинской.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета", – сказал он журналистам.
По его словам, он получил доклад от командования ВСУ и Воздушных сил и "не может им не доверять".
Он также считает, что Украину нужно было допустить на место крушения.
"А можно ли не говорить окончательные выводы? Имеем ли право быть в следственной группе? Конечно", - сказал он.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что "нет признаков" того, что упавшая во вторник в Польше ракета была "преднамеренным ударом" по стране.
Ранее
Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человека. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.
Ночью 16 ноября МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.
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