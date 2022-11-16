Расписание трансляций ЧМ-2022 на платформах Суспільного: где и как смотреть

Один из трансляторов ЧМ-2022 в Украине, канал Суспільне обнародовал сетку трансляций матчей группового этапа на свой каналах.

В дальнейшем сетка будет дополняться поединками следующих стадий соревнований.

Первый тур

Воскресенье, 20 ноября

17:00. Катар - Эквадор (группа А) – вживую: Суспільне Спорт + местные телеканалы Суспільне + Радио Промінь

Понедельник, 21 ноября

15:00. Англия - Иран (группа B) – вживую: Суспільне Спорт + местные телеканалы Суспільного

18:00. Нидерланды - Сенегал (группа А) – вживую: Радио Промінь, отложено: местные телеканалы Суспільного, VOD: Суспільне Спорт

21:00. США - Уэльс (группа B) – вживую: Суспільне Спорт + местные телеканалы Суспільного

Вторник, 22 ноября

12:00. Аргентина - Саудовская Аравия (группа С) – вживую: Суспільне Спорт + местные телеканалы Суспільного

15:00. Дания - Тунис (группа D) – вживую: Суспільне Спорт + местные телеканалы Суспільного

18:00. Мексика - Польша (группа C) – вживую: Суспільне Спорт + местные телеканалы Суспільного + Радио Промінь

21:00. Франция - Австралия (группа D) – вживую: Суспільне Спорт + местные телеканалы Суспільного

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Среда, 23 ноября

12:00. Марокко - Хорватия (группа F) – вживую: Суспільне Спорт + местные телеканалы Суспільного

15:00. Германия - Япония (группа E) – вживую: Суспільне Спорт + местные телеканалы Суспільного + Радио Промінь

18:00. Испания - Коста-Рико (группа F) – вживую: Суспільне Спорт + местные телеканалы Суспільного

21:00. Бельгия - Канада (группа E) – вживую: Суспільне Спорт + местные телеканалы Суспільного

Четверг, 24 ноября

12:00. Швейцария - Камерун (группа G) – вживую: Суспільне Спорт + местные телеканалы Суспільного

15:00. Уругвай - Республика Корея (группа H) – вживую: Суспільне Спорт + местные телеканалы Суспільного

18:00. Португалия - Гана (группа H) – вживую: Суспільне Спорт + местные телеканалы Суспільного

21:00. Бразилия - Сербия (группа G) – вживую: Радио Промінь, отложено: местные телеканалы Суспільного, VOD: Суспільне Спорт

Второй тур

Пятница, 25 ноября

12:00. Уэльс - Иран (группа B) – вживую: Суспільне Спорт + местные телеканалы Суспільного

15:00. Катар - Сенегал (группа A) – вживую: Суспільне Спорт + местные телеканалы Суспільного

18:00. Нидерланды - Эквадор (группа A) – вживую: Суспільне Спорт + местные телеканалы Суспільного

21:00. Англия - США (группа B) – вживую: Суспільне Спорт + местные телеканалы Суспільного + Радио Промінь

Суббота, 26 ноября

12:00. Тунис - Австралия (группа D) – вживую: Суспільне Спорт + местные телеканалы Суспільного

15:00. Польша - Саудовская Аравия (группа C) – вживую: Суспільне Спорт + местные телеканалы Суспільного

18:00. Франция - Дания (группа D) – вживую: Радио Промінь, отложено: местные телеканалы Суспільного, VOD: Суспільне Спорт

21:00. Аргентина - Мексика (группа C) – вживую: Суспільне Спорт + местные телеканалы Суспільного + Радио Промінь

Воскресенье, 27 ноября

12:00. Япония - Коста-Рика (группа E) – вживую: Суспільне Спорт + местные телеканалы Суспільного

15:00. Бельгия - Марокко (группа F) – вживую: Суспільне Спорт + местные телеканалы Суспільного

18:00. Хорватия - Канада (группа F) – вживую: Суспільне Спорт + местные телеканалы Суспільного

21:00. Германия - Испания (группа E) – вживую: Радио Промінь, отложено: местные телеканалы Суспільного, VOD: Суспільне Спорт

Понедельник, 28 ноября

12:00. Камерун - Сербия (группа G) – вживую: Суспільне Спорт + местные телеканалы Суспільного

15:00. Гана - Республика Корея (группа H) – вживую: Суспільне Спорт + местные телеканалы Суспільного

18:00. Бразилия - Швейцария (группа G) – вживую: Суспільне Спорт + местные телеканалы Суспільного + Радио Промінь

21:00. Португалия - Уругвай (группа H) – вживую: Суспільне Спорт + местные телеканалы Суспільного

Третий тур

Подробное расписание матчей в прямом эфире и в отложенном показе будет опубликовано позже. В прямом эфире на телеканалах и сайте Суспільне Спорт будет показано 8 матчей, остальные 8 – в отложенном показе и VOD.

Вторник, 29 ноября

17:00. Эквадор – Сенегал и Нидерланды – Катар (группа A)

21:00. Уэльс – Англия и Иран – США (группа B)

Среда, 30 ноября

17:00. Тунис – Франция и Австралия – Дания (группа D)

21:00. Польша – Аргентина и Саудовская Аравия – Мексика (группа C)

Четверг, 1 декабря

17:00. Хорватия – Бельгия и Марокко – Канада (группа F)

21:00. Япония – Испания и Коста-Рика – Германия (группа E)

Пятница, 2 декабря

17:00. Португалия – Республика Корея и Гана – Уругвай (группа H)

21:00. Сербия – Швейцария и Камерун – Бразилия (группа G)