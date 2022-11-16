Расписание трансляций ЧМ-2022 на платформах Суспільного: где и как смотреть
Суспільне Спорт + местные телеканалы Суспільне + Радио Промінь
fifa.com
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В дальнейшем сетка будет дополняться поединками следующих стадий соревнований.
Первый тур
Воскресенье, 20 ноября
17:00. Катар - Эквадор (группа А) – вживую: Суспільне Спорт + местные телеканалы Суспільне + Радио Промінь
Понедельник, 21 ноября
15:00. Англия - Иран (группа B) – вживую: Суспільне Спорт + местные телеканалы Суспільного
18:00. Нидерланды - Сенегал (группа А) – вживую: Радио Промінь, отложено: местные телеканалы Суспільного, VOD: Суспільне Спорт
21:00. США - Уэльс (группа B) – вживую: Суспільне Спорт + местные телеканалы Суспільного
Вторник, 22 ноября
12:00. Аргентина - Саудовская Аравия (группа С) – вживую: Суспільне Спорт + местные телеканалы Суспільного
15:00. Дания - Тунис (группа D) – вживую: Суспільне Спорт + местные телеканалы Суспільного
18:00. Мексика - Польша (группа C) – вживую: Суспільне Спорт + местные телеканалы Суспільного + Радио Промінь
21:00. Франция - Австралия (группа D) – вживую: Суспільне Спорт + местные телеканалы Суспільного
Среда, 23 ноября
12:00. Марокко - Хорватия (группа F) – вживую: Суспільне Спорт + местные телеканалы Суспільного
15:00. Германия - Япония (группа E) – вживую: Суспільне Спорт + местные телеканалы Суспільного + Радио Промінь
18:00. Испания - Коста-Рико (группа F) – вживую: Суспільне Спорт + местные телеканалы Суспільного
21:00. Бельгия - Канада (группа E) – вживую: Суспільне Спорт + местные телеканалы Суспільного
Четверг, 24 ноября
12:00. Швейцария - Камерун (группа G) – вживую: Суспільне Спорт + местные телеканалы Суспільного
15:00. Уругвай - Республика Корея (группа H) – вживую: Суспільне Спорт + местные телеканалы Суспільного
18:00. Португалия - Гана (группа H) – вживую: Суспільне Спорт + местные телеканалы Суспільного
21:00. Бразилия - Сербия (группа G) – вживую: Радио Промінь, отложено: местные телеканалы Суспільного, VOD: Суспільне Спорт
Второй тур
Пятница, 25 ноября
12:00. Уэльс - Иран (группа B) – вживую: Суспільне Спорт + местные телеканалы Суспільного
15:00. Катар - Сенегал (группа A) – вживую: Суспільне Спорт + местные телеканалы Суспільного
18:00. Нидерланды - Эквадор (группа A) – вживую: Суспільне Спорт + местные телеканалы Суспільного
21:00. Англия - США (группа B) – вживую: Суспільне Спорт + местные телеканалы Суспільного + Радио Промінь
Суббота, 26 ноября
12:00. Тунис - Австралия (группа D) – вживую: Суспільне Спорт + местные телеканалы Суспільного
15:00. Польша - Саудовская Аравия (группа C) – вживую: Суспільне Спорт + местные телеканалы Суспільного
18:00. Франция - Дания (группа D) – вживую: Радио Промінь, отложено: местные телеканалы Суспільного, VOD: Суспільне Спорт
21:00. Аргентина - Мексика (группа C) – вживую: Суспільне Спорт + местные телеканалы Суспільного + Радио Промінь
Воскресенье, 27 ноября
12:00. Япония - Коста-Рика (группа E) – вживую: Суспільне Спорт + местные телеканалы Суспільного
15:00. Бельгия - Марокко (группа F) – вживую: Суспільне Спорт + местные телеканалы Суспільного
18:00. Хорватия - Канада (группа F) – вживую: Суспільне Спорт + местные телеканалы Суспільного
21:00. Германия - Испания (группа E) – вживую: Радио Промінь, отложено: местные телеканалы Суспільного, VOD: Суспільне Спорт
Понедельник, 28 ноября
12:00. Камерун - Сербия (группа G) – вживую: Суспільне Спорт + местные телеканалы Суспільного
15:00. Гана - Республика Корея (группа H) – вживую: Суспільне Спорт + местные телеканалы Суспільного
18:00. Бразилия - Швейцария (группа G) – вживую: Суспільне Спорт + местные телеканалы Суспільного + Радио Промінь
21:00. Португалия - Уругвай (группа H) – вживую: Суспільне Спорт + местные телеканалы Суспільного
Третий тур
Подробное расписание матчей в прямом эфире и в отложенном показе будет опубликовано позже. В прямом эфире на телеканалах и сайте Суспільне Спорт будет показано 8 матчей, остальные 8 – в отложенном показе и VOD.
Вторник, 29 ноября
17:00. Эквадор – Сенегал и Нидерланды – Катар (группа A)
21:00. Уэльс – Англия и Иран – США (группа B)
Среда, 30 ноября
17:00. Тунис – Франция и Австралия – Дания (группа D)
21:00. Польша – Аргентина и Саудовская Аравия – Мексика (группа C)
Четверг, 1 декабря
17:00. Хорватия – Бельгия и Марокко – Канада (группа F)
21:00. Япония – Испания и Коста-Рика – Германия (группа E)
Пятница, 2 декабря
17:00. Португалия – Республика Корея и Гана – Уругвай (группа H)
21:00. Сербия – Швейцария и Камерун – Бразилия (группа G)
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