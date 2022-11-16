50 убитых и раненых оккупантов в результате одного удара ВСУ на Луганщине - сводка Генштаба за 16 ноября

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 16 ноября.

Идут двести шестьдесят шестые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Враг не прекращает обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов рядом с линией столкновения. В течение суток российские оккупанты нанесли 2 авиационных, 3 ракетных удара и произвели более 13 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ракетный же удар нанесен по объекту гражданской инфраструктуры города Запорожья.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении – из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Стрелеча, Глубокое, Мороховец, Терновая, Старица, Волчанск, Белый Колодец, Бочково, Малая Волчья и Комиссарова;

на Купянском и Лиманском направлениях – по разнокалиберной артиллерии, по районам населенных пунктов Кисловка, Берестово, Новоселовское, Стельмаховка, Андреевка, Грековка, Макеевка, Невское и Терны;

на Бахмутском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Спирное, Яковлевка, Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Зеленополье, Курдюмовка и Озаряновка;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам Каменки, Авдеевки, Первомайского, Невельского и Марьинки;

на Новопавловском направлении – из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Пречистовка Золотая Нива;

на Запорожском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Новополь, Темировка, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Дорожнянка, Железнодорожное, Белогорье и Щербаки.

на Херсонском направлении непосредственно от огня ствольной и реактивной артиллерии пострадали населенные пункты Никополь и Красногригорьевка Днепропетровской области.

Российские оккупационные войска продолжают нести потери на территории Украины. Так, в результате огневого поражения района сосредоточение противника 15 ноября, в населенном пункте Денежниково Луганской области потери врага составили около 50 человек погибшими и ранеными. Также подтверждена ликвидация 8 оккупантов и ранение 16 вооруженных лиц 9 ноября в районе города Амвросиевка Донецкой области.

В результате действий Сил обороны поврежден железнодорожный мост в районе населенного пункта Черниговка Запорожской области. Это делает невозможным использование сооружения в интересах российских оккупантов.

Подтверждено успешное огневое поражение месторасположения личного состава противника 15 ноября в районах населенных пунктов Скадовск, Новониколаевка и Новая Маячка. Информация о количестве потерь захватчиков уточняется.

В Мелитополе отключена трансляция каналов российского телевидения. Также в городе фиксируются значительные проблемы с водоснабжением.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла по врагу 2 удара. Под поражение попали 2 позиции зенитных ракетных комплексов противника.

Воины ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 боеприпаса российских оккупантов.