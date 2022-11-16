Зеленский: Я получал сигналы, что Путин хочет прямых переговоров
Также президент Украины подтвердил встречу с директором ЦРУ Бернсом
Фото: Anton Kulakowskiy
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что получал сигналы от западных партнеров о желании президента РФ Владимира Путина прямых переговоров с Украиной.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Я получил сигналы, что Путин хочет прямых переговоров. Я такие сигналы получал. Я предложил публичную форму, потому что Россия ведет публичную войну", - сказал президент журналистам.
Он также подтвердил встречу с директором ЦРУ Бернсом. "Вчера Бернс просидел в бомбоубежище. А потом мы с ним говорили. Мы обсуждали все важные для нас вопросы. Мы знаем друг друга. Он на стороне Украины", - сказал Зеленский.
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