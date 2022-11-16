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Зеленский: Я получал сигналы, что Путин хочет прямых переговоров

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Также президент Украины подтвердил встречу с директором ЦРУ Бернсом

Зеленский: Я получал сигналы, что Путин хочет прямых переговоров

Фото: Anton Kulakowskiy

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что получал сигналы от западных партнеров о желании президента РФ Владимира Путина прямых переговоров с Украиной.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я получил сигналы, что Путин хочет прямых переговоров. Я такие сигналы получал. Я предложил публичную форму, потому что Россия ведет публичную войну", - сказал президент журналистам.

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Он также подтвердил встречу с директором ЦРУ Бернсом. "Вчера Бернс просидел в бомбоубежище. А потом мы с ним говорили. Мы обсуждали все важные для нас вопросы. Мы знаем друг друга. Он на стороне Украины", - сказал Зеленский.

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В статье: Владимир Путин война с россией Владимир Зеленский
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