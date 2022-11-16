Отец Караваева: Чтобы я брал у оккупантов паек? Такого позора мне не нужно
Караваев-старший пережил оккупацию в Херсоне
champion.com.ua
Александр Караваев-старший, отец игрока "
- Не боялись, что к вам придут оккупационные власти и предложат сотрудничество?
– В мае российская полиция приходила в наш дом в Херсоне. Но не за мной. Сломали квартиры двух наших военнослужащих. Их с семьями уже в Херсоне не было. Одного из молодых ребят за проукраинское высказывание забрали в подвал. Кто его сдал. Продержали там три недели, подровняли нос. Но отпустили. Через неделю он уехал из Херсона.
Мнения, которые ко мне могут прийти, возникали. Особенно когда в украинской прессе написали, что родители Караваева остались в оккупации. По моему мнению, эта новость не была уместной – забрасываю камень в адрес ваших коллег. Я лишний раз старался не ездить по городу, чтобы не попадать на блокпосты, где проверяли документы.
– При этом вы отказались даже поставить российскую карточку в свой мобильный.
- Некоторые из знакомых мне говорили: "Саша, чего не поставишь на телефоне русский номер, не возьмешь продовольственный паек от россиян, за это тебя никто не накажет". У меня другое мышление. Чтобы я, отец игрока "Динамо" и сборной Украины, брал у оккупантов паек и менял украинский номер телефона на русский? Такого позора мне не нужно. Я сам себя после этого перестал бы уважать. Я поставил VPN, с сыном мы были на связи, – сказал Караваев-старший.
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