МАГАТЭ: Хмельницкая АЭС остановила оба энергоблока, а Ровенская - один из четырех

Хмельницкая АЭС в Украине потеряла любой доступ к электрической сети вчера, 15-го ноября, из-за военных атак на страну, что заставило ее временно переключиться на дизельные генераторы для питания, – заявили в МАГАТЭ.

Ровенская АЭС, по информации МАГАТЭ, потеряла связь с одной из своих линий мощностью в 750 киловатт после обстрелов. Один из четырех энергоблоков был автоматически отключен. Сегодня утром станция увеличила мощность одного из трех работающих энергоблоков, чтобы продлить энергоснабжение.

Добавим, что вчера, 15-го ноября, Россия выпустила по Украине более 90 ракет и около десяти иранских беспилотников.