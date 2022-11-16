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МАГАТЭ: Хмельницкая АЭС остановила оба энергоблока, а Ровенская - один из четырех

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Пришлось переключать на генераторы

МАГАТЭ: Хмельницкая АЭС остановила оба энергоблока, а Ровенская - один из четырех

iaea.org

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Хмельницкая АЭС в Украине потеряла любой доступ к электрической сети вчера, 15-го ноября, из-за военных атак на страну, что заставило ее временно переключиться на дизельные генераторы для питания, – заявили в МАГАТЭ.

Ровенская АЭС, по информации МАГАТЭ, потеряла связь с одной из своих линий мощностью в 750 киловатт после обстрелов. Один из четырех энергоблоков был автоматически отключен. Сегодня утром станция увеличила мощность одного из трех работающих энергоблоков, чтобы продлить энергоснабжение.

Добавим, что вчера, 15-го ноября, Россия выпустила по Украине более 90 ракет и около десяти иранских беспилотников.

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В статье: война с россией
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Источник:
Ukraine NOW

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