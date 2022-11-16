Состоялась седьмая встреча в формате Рамштайн. Известны ее итоги в контексте Украины

В Пентагоне в формате онлайн прошло седьмое заседание антипутинской коалиции. США вместе с министрами обороны почти 50-ти стран обсудили усилия по защите Украины и сохранении ее суверенитета.

По итогам встречи глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Украина получит пакеты военной помощи от Швеции, Канады, дополнительные системы противовоздушной обороны HAWK от Испании, снаряды и боеприпасы от Польши, Германии и Греции. В общем, Остин назвал встречу "очень успешной".

Ряд европейских стран взяли на себя обязательства по предоставлению Украине новых вооружений.

Швеция объявила о пакете помощи на $287 млн., куда войдут средства ПВО.

Испания пообещала направить в Украину две дополнительные системы HAWK и ракеты к ним.

Канада объявила о предоставлении дополнительных $376 млн. для военной помощи Украине, которые пойдут на военную и телекоммуникационную технику, оборудование для наблюдения, топлива и медоборудования.

Греция анонсировала передачу партий 155-миллиметровым снарядам.

Польша заявила о поставках дополнительных боеприпасов для артиллерии и танков и систем ПВО ближнего радиуса действия.

Германия объявила о пакете помощи еще раньше. В том числе туда войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня MARS II.