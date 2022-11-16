Состоялась седьмая встреча в формате Рамштайн. Известны ее итоги в контексте Украины
Глава Пентагона назвал встречу очень успешной
Getty Images / Global Images Ukraine
В Пентагоне в формате онлайн прошло седьмое заседание антипутинской коалиции. США вместе с министрами обороны почти 50-ти стран обсудили усилия по защите Украины и сохранении ее суверенитета.
По итогам встречи глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Украина получит пакеты военной помощи от Швеции, Канады, дополнительные системы противовоздушной обороны HAWK от Испании, снаряды и боеприпасы от Польши, Германии и Греции. В общем, Остин назвал встречу "очень успешной".
Ряд европейских стран взяли на себя обязательства по предоставлению Украине новых вооружений.
Швеция объявила о пакете помощи на $287 млн., куда войдут средства ПВО.
Испания пообещала направить в Украину две дополнительные системы HAWK и ракеты к ним.
Канада объявила о предоставлении дополнительных $376 млн. для военной помощи Украине, которые пойдут на военную и телекоммуникационную технику, оборудование для наблюдения, топлива и медоборудования.
Греция анонсировала передачу партий 155-миллиметровым снарядам.
Польша заявила о поставках дополнительных боеприпасов для артиллерии и танков и систем ПВО ближнего радиуса действия.
Германия объявила о пакете помощи еще раньше. В том числе туда войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня MARS II.
Популярное сейчас
- Дом за $5 млн. Журналисты канала 1+1 сделали репортаж, как живет Андрей Павелко
- Появились фото с места падения ракеты в Польше. Посол страны при ЕС назвал ответственного за инцидент
- Reuters: Байден сообщил НАТО и G7, что в Польше упала ракета украинской ПВО
- Случилось наихудшее. Джим Керри иронично отреагировал на санкции со стороны РФ. ФОТО
- Артуро Видаль напился и был едва в сознании на праздновании победы в Копа Либертадорес. ВИДЕО
- Империя наносит ответный удар. Ванда Нара снялась в откровенном клипе своего любовника. ВИДЕО