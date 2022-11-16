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Состоялась седьмая встреча в формате Рамштайн. Известны ее итоги в контексте Украины

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Глава Пентагона назвал встречу очень успешной

Состоялась седьмая встреча в формате Рамштайн. Известны ее итоги в контексте Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

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В Пентагоне в формате онлайн прошло седьмое заседание антипутинской коалиции. США вместе с министрами обороны почти 50-ти стран обсудили усилия по защите Украины и сохранении ее суверенитета.

По итогам встречи глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Украина получит пакеты военной помощи от Швеции, Канады, дополнительные системы противовоздушной обороны HAWK от Испании, снаряды и боеприпасы от Польши, Германии и Греции. В общем, Остин назвал встречу "очень успешной".

Ряд европейских стран взяли на себя обязательства по предоставлению Украине новых вооружений.

Швеция объявила о пакете помощи на $287 млн., куда войдут средства ПВО.

Испания пообещала направить в Украину две дополнительные системы HAWK и ракеты к ним.

Канада объявила о предоставлении дополнительных $376 млн. для военной помощи Украине, которые пойдут на военную и телекоммуникационную технику, оборудование для наблюдения, топлива и медоборудования.

Греция анонсировала передачу партий 155-миллиметровым снарядам.

Польша заявила о поставках дополнительных боеприпасов для артиллерии и танков и систем ПВО ближнего радиуса действия.

Германия объявила о пакете помощи еще раньше. В том числе туда войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня MARS II.

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В статье: война с россией
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Источник:
LIGA.net

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