Зеленский: Сегодня был долгий и трудный день

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации в традиционном формате видеосюжета. Проходят 266-е сутки полномасштабного вторжения России в Украину и главной темой этого времени является выход российской агрессии за пределы Украины.

"Сегодня был долгий и трудный день. И сейчас, вечером, уже кажется, что события утра были, по меньшей мере, вчера или позавчера.

И день еще не кончается. Еще заседание Совбеза ООН по новой волне российского ракетного террора. Следим за заявлениями, работаем с партнерами, защищаем украинские интересы.

Конечно, один из главных вопросов Совбеза – ситуация в Польше: выяснение всех обстоятельств того, как российская агрессия пересекла польскую границу.

Украинская позиция очень прозрачна: мы стремимся установить все детали, каждый факт. Поэтому мы нуждаемся в том, чтобы наши специалисты присоединились к работе международного следствия и чтобы мы получили доступ ко всем имеющимся у партнеров данным и к месту взрыва.

Вся наша информация в открытом доступе. Мы предоставляем ее партнерам еще начиная с ночи – с тех первых часов, когда мир стал выяснять, что произошло.

Еще ночью говорил с Президентом Дудой, выразил ему свои соболезнования. Российская агрессия унесла жизни двух граждан Польши. И я хочу, чтобы мы сейчас вместе минутой молчания почтили память всех, чьи жизнь унесла эта российская война", - сказал Зеленский.