Зеленский: Сегодня был долгий и трудный день
Вечернее обращение президента Украины
Zelenskiy / Official
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации в традиционном формате видеосюжета. Проходят 266-е сутки полномасштабного вторжения России в Украину и главной темой этого времени является выход российской агрессии за пределы Украины.
"Сегодня был долгий и трудный день. И сейчас, вечером, уже кажется, что события утра были, по меньшей мере, вчера или позавчера.
И день еще не кончается. Еще заседание Совбеза ООН по новой волне российского ракетного террора. Следим за заявлениями, работаем с партнерами, защищаем украинские интересы.
Конечно, один из главных вопросов Совбеза – ситуация в Польше: выяснение всех обстоятельств того, как российская агрессия пересекла польскую границу.
Украинская позиция очень прозрачна: мы стремимся установить все детали, каждый факт. Поэтому мы нуждаемся в том, чтобы наши специалисты присоединились к работе международного следствия и чтобы мы получили доступ ко всем имеющимся у партнеров данным и к месту взрыва.
Вся наша информация в открытом доступе. Мы предоставляем ее партнерам еще начиная с ночи – с тех первых часов, когда мир стал выяснять, что произошло.
Еще ночью говорил с Президентом Дудой, выразил ему свои соболезнования. Российская агрессия унесла жизни двух граждан Польши. И я хочу, чтобы мы сейчас вместе минутой молчания почтили память всех, чьи жизнь унесла эта российская война", - сказал Зеленский.
Смотрите полное видеообращение главы государства.
Популярное сейчас
- Мудрик - о словах Палкина: Узнав свою цену в 100 млн, я был шокирован
- Появились фото с места падения ракеты в Польше. Посол страны при ЕС назвал ответственного за инцидент
- Reuters: Байден сообщил НАТО и G7, что в Польше упала ракета украинской ПВО
- Случилось наихудшее. Джим Керри иронично отреагировал на санкции со стороны РФ. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная девушка главной звезды сенсационного Ньюкасла. ФОТО
- Империя наносит ответный удар. Ванда Нара снялась в откровенном клипе своего любовника. ВИДЕО