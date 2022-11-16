СМИ сообщают о взрывах в Джанкой во временно оккупированном Крыму. Там у россиян есть авиабаза

В Джанкой, находящемся на территории временно оккупированного россиянами украинского Крыма, в ночь на 17-е ноября 2022-го года произошел ряд взрывов. Об этом сообщают паблики украинских журналистов со ссылками на очевидцев событий.

Сообщается, что у местных жителей пропал свет.

Известно, что в Джанкой у россиян есть авиабаза, используемая для ведения войны с Украиной.

Характер и природа взрывов не выяснены.