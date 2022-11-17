В Киеве и Днепре введены экстренные отключения электроэнергии

ДТЭК вводит в Киеве экстренные отключения электроэнергии. Поэтому киевляне не смогут ориентироваться на предыдущие графики отключений. Об этом говорится в Telegram ДТЭК.

"В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют. Проверить наличие текущих отключений можно на сайте", – говорится в сообщении.

Аналогичная ситуация на данный момент и в Днепре.

Энергетики ДТЭК и специалисты "Укрэнерго" вместе с другими представителями государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации. Ранее стало известно о попадании в объекты критической инфраструктуры в ряде регионов. В частности, в Ровно, Харькове, Житомирской, Львовской, Винницкой и Кировоградской областях. Там частично исчезло электроснабжение.