В Киеве и Днепре введены экстренные отключения электроэнергии
Ситуация остается критической
Резніченко Телеграм-канал
ДТЭК вводит в Киеве экстренные отключения электроэнергии. Поэтому киевляне не смогут ориентироваться на предыдущие графики отключений. Об этом говорится в Telegram ДТЭК.
"В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют. Проверить наличие текущих отключений можно на сайте", – говорится в сообщении.
Аналогичная ситуация на данный момент и в Днепре.
Энергетики ДТЭК и специалисты "Укрэнерго" вместе с другими представителями государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации. Ранее стало известно о попадании в объекты критической инфраструктуры в ряде регионов. В частности, в Ровно, Харькове, Житомирской, Львовской, Винницкой и Кировоградской областях. Там частично исчезло электроснабжение.
Популярное сейчас
- Зинченко сыграл весь матч против Вулверхэмптона, несмотря на проблемы со здоровьем
- Малиновский в АПЛ, 100 млн за Мудрика и выдворение CR7. Главные новости за 16 ноября
- Тен Хаг не сможет работать с Роналду после его интервью
- ВСУ ликвидировали на юге главного артиллериста 218-го полка российской армии
- Артуро Видаль напился и был едва в сознании на праздновании победы в Копа Либертадорес. ВИДЕО
- Империя наносит ответный удар. Ванда Нара снялась в откровенном клипе своего любовника. ВИДЕО