По всей Украине звучит тревога – в Днепре слышали взрывы, в Киевской и других областях работала ПВО
Кроме временно оккупированного Крыма
россми
С самого утра 17 ноября начала заполняться по областям Украины карта воздушных тревог. Так, по состоянию на 08:55 сирена раздается по всей стране, кроме временного оккупированного Крыма. Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщал о нескольких российских ракетах в воздухе.
В Днепре прогремели взрывы, потом жители слышали еще несколько. Уже сообщают о проблемах с электричеством в ряде районов города.
Над Харьковской областью пролетели три ракеты. Также они были замечены над Полтавщиной. В Киевской, Черниговской и Черкасской области поднялась авиация. Ракеты могут изменять траекторию.
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Комментарии (2)
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nadobi (Полтава)
17.11.2022 в 08:59
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aleks68
17.11.2022 в 09:31
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