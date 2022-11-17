 По всей Украине звучит тревога – в Днепре слышали взрывы, в Киевской и других областях работала ПВО ᐉ UA-Футбол
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По всей Украине звучит тревога – в Днепре слышали взрывы, в Киевской и других областях работала ПВО

Общие новости
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(1 голосов)

Кроме временно оккупированного Крыма

По всей Украине звучит тревога – в Днепре слышали взрывы, в Киевской и других областях работала ПВО

россми

Новина українською

С самого утра 17 ноября начала заполняться по областям Украины карта воздушных тревог. Так, по состоянию на 08:55 сирена раздается по всей стране, кроме временного оккупированного Крыма. Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщал о нескольких российских ракетах в воздухе.

В Днепре прогремели взрывы, потом жители слышали еще несколько. Уже сообщают о проблемах с электричеством в ряде районов города.

Над Харьковской областью пролетели три ракеты. Также они были замечены над Полтавщиной. В Киевской, Черниговской и Черкасской области поднялась авиация. Ракеты могут изменять траекторию.

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В статье: война с россией
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Комментарии (2)
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nadobi (Полтава)
17.11.2022 в 08:59
Кто та с в о л о ч ь, которая усыпляла бдительность и писала, что у рашки заканчиваются ракеты?
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aleks68
17.11.2022 в 09:31
люся арестович,"эксперд" жданов
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