По всей Украине звучит тревога – в Днепре слышали взрывы, в Киевской и других областях работала ПВО

С самого утра 17 ноября начала заполняться по областям Украины карта воздушных тревог. Так, по состоянию на 08:55 сирена раздается по всей стране, кроме временного оккупированного Крыма. Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщал о нескольких российских ракетах в воздухе.

В Днепре прогремели взрывы, потом жители слышали еще несколько. Уже сообщают о проблемах с электричеством в ряде районов города.

Над Харьковской областью пролетели три ракеты. Также они были замечены над Полтавщиной. В Киевской, Черниговской и Черкасской области поднялась авиация. Ракеты могут изменять траекторию.