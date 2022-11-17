Канада выделит Украине военную помощь на несколько десятков миллионов, Хорватия поможет вертолетами
Спасибо партнерам
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Министр обороны Канады Анита Ананд сообщила, что ее страна предоставит Украине около 34 миллионов долларов США дополнительной военной помощи. Об этом сообщила пресс-служба Министерства национальной обороны Канады. Новый пакет идет в дополнение к 500 миллионам долларов военной помощи Украине от Канады.
Помощь соответствует неотложным приоритетам, которые определила Украина: примерно 5 млн долларов США направят на продолжение предоставления критических спутниковых изображений ВСУ, более 18 млн долларов выделят на дополнительные камеры с высоким разрешением для дронов, до 10 миллионов долларов направят на обеспечение дополнительного зимнего снаряжения, особенно на портативные обогреватели, термоодеяла и спальные мешки, полученные от канадских компаний.
В то же время, министерство обороны Хорватии планирует передать Украине 14 вертолетов Ми-8 и Ми-8 МТВ. Решение должно утвердить правительство страны. Передача техники Украине в хорватском Минобороны считается рациональным решением, поскольку вскоре некоторые вертолеты уже исчерпывают ресурсы для технического обслуживания. Предварительно США поставят на замену Хорватии вертолеты Black Hawk.
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