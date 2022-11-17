Канада выделит Украине военную помощь на несколько десятков миллионов, Хорватия поможет вертолетами

Министр обороны Канады Анита Ананд сообщила, что ее страна предоставит Украине около 34 миллионов долларов США дополнительной военной помощи. Об этом сообщила пресс-служба Министерства национальной обороны Канады. Новый пакет идет в дополнение к 500 миллионам долларов военной помощи Украине от Канады.

Помощь соответствует неотложным приоритетам, которые определила Украина: примерно 5 млн долларов США направят на продолжение предоставления критических спутниковых изображений ВСУ, более 18 млн долларов выделят на дополнительные камеры с высоким разрешением для дронов, до 10 миллионов долларов направят на обеспечение дополнительного зимнего снаряжения, особенно на портативные обогреватели, термоодеяла и спальные мешки, полученные от канадских компаний.

В то же время, министерство обороны Хорватии планирует передать Украине 14 вертолетов Ми-8 и Ми-8 МТВ. Решение должно утвердить правительство страны. Передача техники Украине в хорватском Минобороны считается рациональным решением, поскольку вскоре некоторые вертолеты уже исчерпывают ресурсы для технического обслуживания. Предварительно США поставят на замену Хорватии вертолеты Black Hawk.