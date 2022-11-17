Россияне ударили по инфраструктурному объекту в Одесской области

Сегодня россияне нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в Одесской области. Об этом сообщил в своем телеграм глава областной военной администрации Максим Марченко.

"Есть угроза массированного ракетного удара по всей территории Украины. Прошу жителей области находиться в укрытиях. Верим в ВСУ и наши подразделения противовоздушной обороны! Слава Украине!", - добавил чиновник.