 Россияне ударили по инфраструктурному объекту в Одесской области ᐉ UA-Футбол
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Россияне ударили по инфраструктурному объекту в Одесской области

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Есть угроза массированного ракетного удара

Россияне ударили по инфраструктурному объекту в Одесской области

Фото: instagram.com/lbws_168

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Новина українською

Сегодня россияне нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в Одесской области. Об этом сообщил в своем телеграм глава областной военной администрации Максим Марченко.

"Есть угроза массированного ракетного удара по всей территории Украины. Прошу жителей области находиться в укрытиях. Верим в ВСУ и наши подразделения противовоздушной обороны! Слава Украине!", - добавил чиновник.

Напомним, что сейчас раздается тревога по всей Украине. В Днепре звучали звуки взрывов, в Киевской области работала ПВО.

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В статье: война с россией Максим Марченко
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