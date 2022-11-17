Не слишком урожайный день. Генштаб опубликовал потери россиян за 16 ноября
Не перевалили за полтысячи оккупантов
Фото служби зв'язків згромадськістю 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого
Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.11 ориентировочно составили:
- личного состава – около 83110 (+400) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2878 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5804 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 1860 (+0) ед,
- РСЗО – 393 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 209 (+0) ед,
- самолетов – 278 (+0) ед,
- вертолетов – 261 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1531 (+6),
- крылатые ракеты ‒ 474 (+0),
- корабли / катера ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4362 (+2) ед,
- специальная техника – 160 (+0).
Данные уточняются.
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Источник:facebook.com/GeneralStaff.ua
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