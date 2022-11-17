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Не слишком урожайный день. Генштаб опубликовал потери россиян за 16 ноября

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Не перевалили за полтысячи оккупантов

Не слишком урожайный день. Генштаб опубликовал потери россиян за 16 ноября

Фото служби зв'язків згромадськістю 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.11 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 83110 (+400) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2878 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5804 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 1860 (+0) ед,
  • РСЗО – 393 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 209 (+0) ед,
  • самолетов – 278 (+0) ед,
  • вертолетов – 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1531 (+6),
  • крылатые ракеты ‒ 474 (+0),
  • корабли / катера ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4362 (+2) ед,
  • специальная техника – 160 (+0).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией
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