Хроника воздушной тревоги: над Киевом сбито 2 ракеты и 2 шахида, в Днепре есть попадания, во Львове разносят фейки

Как сообщает Киевская городская военная администрация, предварительно утром 17 ноября над Киевом были сбиты две российские крылатые ракеты. Данных о жертвах и разрушениях нет, информация уточняется.

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С самого утра страна-агрессор терроризирует Украину. По состоянию на 09:55 все области, кроме оккупированного Крыма, пылают красным на карте сирен.

При этом из последних обновлений: попадание в два инфраструктурных объекта в Днепре и фейк о взрывах во Львовской области в Стрыйском районе. Нет информации от Львовской ОВА о взрывах в области. Скриншот, который разносят по телеграм-каналам, старый.