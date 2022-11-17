Главный волонтер Украины. Сегодня День рождения у Романа Зозули
Легенда "Днепра"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Роман Вячеславович Зозуля родился 17 ноября 1989 года в Киеве. Экс-форвард национальной сборной Украины и днепропетровского "Днепра".
Зозуля является воспитанник киевского "Динамо". За главную команду киевлян дебютировал 11 мая 2008 года. С лета 2011 года по май 2016 года выступал за "Днепр", забив 22 мяча в 85 матчах. Вместе с днепровским клубом он доходил до финала Лиги Европы сезона 2014/15.
Позже форвард играл за "Бетис", "Альбасете" и "Фуэнлабраду". В данный момент Роман находится без клуба, сконцентрировавшись на помощи украинской армии в борьбе с российскими оккупантами. И даже организовал благотворительный фонд "Народная армия".
Уже на протяжении 8 лет Зозуля ярко проявляет себя как настоящий патриот Украины и волонтер вооруженных сил.
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