Премьер-министр Украины заявил, что новые российские ракетные удары нацелены на добычу газа
Плачевно
Getty Images / Global Images Ukraine
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на Киевском международном экономическом форуме, что сегодняшние (от 17 ноября) российские удары нацелены на газодобычу и предприятия в Днепре.
"Сейчас над Киевом пролетают ракеты. Сейчас бомбят нашу газодобычу, бомбят наши предприятия в Днепре, Южмаш".
По состоянию на данный момент (10:30 по киевскому времени) воздушная тревога звучит по всей Украине. Россия запустила крылатые ракеты по Украине, в разных областях работает ПВО. Новая атака началась менее чем через двое суток после масштабной прошлой, целью которой могла быть остановка электростанций.
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