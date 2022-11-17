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Премьер-министр Украины заявил, что новые российские ракетные удары нацелены на добычу газа

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Плачевно

Премьер-министр Украины заявил, что новые российские ракетные удары нацелены на добычу газа

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на Киевском международном экономическом форуме, что сегодняшние (от 17 ноября) российские удары нацелены на газодобычу и предприятия в Днепре.

"Сейчас над Киевом пролетают ракеты. Сейчас бомбят нашу газодобычу, бомбят наши предприятия в Днепре, Южмаш".

По состоянию на данный момент (10:30 по киевскому времени) воздушная тревога звучит по всей Украине. Россия запустила крылатые ракеты по Украине, в разных областях работает ПВО. Новая атака началась менее чем через двое суток после масштабной прошлой, целью которой могла быть остановка электростанций.

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В статье: война с россией Денис Шмыгаль
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